В России отменили авиасалон МАКС-2024

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В этом году Международный авиакосмический салон (МАКС) проводиться не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Примечательно, что в прошлом месяце источник РИА Новости в авиаотрасли проинформировал, что в 2024 году авиасалон могут отменить. Причина отмены авиакосмического салона в этом году не сообщаются.
Летом 2023 года МАКС переносился на 2024 и 2025 годы. В то время организаторы также не уточнили причину переноса.
Напомним, последний раз авиакосмический салон состоялся летом 2021 года. МАКС проводится раз в несколько лет, начиная с 1993 года. Авиасалоны проводятся в городе авиационной науки и техники Жуковском, на аэродроме центральной испытательной базы страны
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Летом 2023 года МАКС переносился на 2024 и 2025 годы. В то время организаторы также не уточнили причину переноса.
Напомним, последний раз авиакосмический салон состоялся летом 2021 года. МАКС проводится раз в несколько лет, начиная с 1993 года. Авиасалоны проводятся в городе авиационной науки и техники Жуковском, на аэродроме центральной испытательной базы страны
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Екатерина Коршунова