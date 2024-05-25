В России планируют подготовку Интернет-издания Красной книги

США предоставят Киеву новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, включающий боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также противотанковые средства, которые будут отправлены в кратчайшие сроки. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.