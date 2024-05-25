В России планируют подготовку Интернет-издания Красной книги

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Единый научный центр Министерства природных ресурсов Российской Федерации «ВНИИ Экология» готовит онлайн-версию Красной книги России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.
В настоящее время лаборатория готовит к публикации новый том «Растения и грибы». В него войдет 741 статья авторства более чем сотни ведущих экспертов, а иллюстрации будут выполнены ведущими художниками. Выпуск запланирован на конец года.
По словам руководителя «ВНИИ Экология» Александра Закондырина, в книге будут описаны причины вымирания и сокращения численности растений и грибов, а также меры по сохранению редких видов. Говоря о новом томе, Закондырин рассказал, что научный центр хочет создать онлайн-издание, которое в будущем значительно расширит круг читателей.
Ранее россиян предупредили о наказании за сбор растений, занесенных в Красную книгу.
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По словам руководителя «ВНИИ Экология» Александра Закондырина, в книге будут описаны причины вымирания и сокращения численности растений и грибов, а также меры по сохранению редких видов. Говоря о новом томе, Закондырин рассказал, что научный центр хочет создать онлайн-издание, которое в будущем значительно расширит круг читателей.
Ранее россиян предупредили о наказании за сбор растений, занесенных в Красную книгу.
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Александр Климов