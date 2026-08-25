В России подешевели бананы

25 августа 2026, 17:02

Руспродсоюз: в России на 8% снизилась стоимость бананов

Фото: iStock/bhofack2

В России на 8% снизилась стоимость бананов из-за роста предложения. Об этом рассказал зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.





В разговоре с URA.RU эксперт отметил, что на сегодняшний день стоимость бананов составляет порядка 150 рублей за килограмм. Спрос на них сохраняется устойчивым на протяжении всего года, поскольку фрукт входит в число популярных среди россиян.





«Прежде всего, снижение цены объясняется погодными условиями в Эквадоре в 2026 году, где из-за необычно высокой температуры пиковый сезон закончился раньше срока, из-за чего объем предложения на рынке увеличился, а цены пошли вниз. Кроме того, свою роль сыграло усиление национальной валюты», — объяснил Леонов.