В России резко подешевели овощи
Овощи «борщевого набора» резко подешевели в России за год. Об этом заявил директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, передает ТАСС.
Цены на многие группы товаров снизились, хотя динамика была неравномерной, пояснил эксперт. Помидоры подешевели на 1,9%, морковь — на 4,6%, а свекла и лук — на 33,4% и 34,3% соответственно. С прошлого мая капуста и картофель стали стоить на 37,3% и 38,7% дешевле.
По словам директора ассоциации «Руспродсоюз», снижение цен производителей произошло благодаря хорошему урожаю прошлого сезона. Востриков отметил, что новый урожай продолжит оказывать давление на цены, и в ближайшее время тенденция к снижению сохранится.
Читайте также: