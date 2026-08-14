Названа минимальная цена яблок в российских магазинах
Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов сообщил, что в первые дни августа килограмм яблок из категории «первой цены» в российских магазинах стоил минимум 91 рубль. Об этом сообщает ТАСС.
На стоимость фруктов влияет сезонный график сбора урожая, пояснил глава АКОРТ. Во время уборки и сразу после нее торговые сети получают больше продукции, поэтому ценники становятся стабильнее.
По мере поступления новых партий яблок в магазины розничная цена продолжит снижаться, считает Богданов. Сейчас ассортимент сетей в основном формирует российская продукция: ее доля превышает 60 процентов. Зарубежные поставщики дополняют линейку и предлагают покупателям дополнительные сорта.
Весной высокие цены на яблоки привлекли внимание полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В апреле он рассказал, что в магазинах Чукотки килограмм этих фруктов продавали примерно за тысячу рублей. Полпред назвал такие ценники впечатляющими и попросил разъяснить механизм их формирования.
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