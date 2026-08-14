Названа минимальная цена яблок в российских магазинах

14 августа 2026, 11:40

В сетевых магазинах яблоки первой цены продавали от 91 рубля за килограмм

Фото: iStock/Damian Lugowski

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов сообщил, что в первые дни августа килограмм яблок из категории «первой цены» в российских магазинах стоил минимум 91 рубль. Об этом сообщает ТАСС.