В России повышен возраст отсрочки от военной службы для IT-специалистов

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Возраст отсрочки от призыва на военную службу для работников IT-компаний с 1 января повысили с 27 до 30 лет.
Данный указ президент России Владимир Путин подписал в сентябре 2023 года.
В августе глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство подготавливает корректировки к указу о поддержке IT-отрасли из-за повышения призывного возраста до 30 лет.
Владимир Путин в марте 2022 года подписывал указ, согласно которому россияне, которые работают в аккредитованных организациях IT-сферы, имеют право на отсрочку от призыва до 27 лет на период, пока они работают в этих компаниях.
Чтобы получить отсрочку IT-специалист должен быть россиянином с высшим образованием по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, работать по трудовому договору.
Сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не меньше 11 месяцев. Или работодатель должен убедиться в том, что сотрудник устроился на работу в течение года после окончания учебы.
Ранее Минобороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников, в том числе с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Анонс соответствующего проекта опубликован на портале правовой информации, но текста самого документа пока нет, пишет РБК.
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В августе глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство подготавливает корректировки к указу о поддержке IT-отрасли из-за повышения призывного возраста до 30 лет.
Чтобы получить отсрочку IT-специалист должен быть россиянином с высшим образованием по специальности из перечня подпадающих под отсрочку, работать по трудовому договору.
Сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не меньше 11 месяцев. Или работодатель должен убедиться в том, что сотрудник устроился на работу в течение года после окончания учебы.
Ранее Минобороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников, в том числе с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Анонс соответствующего проекта опубликован на портале правовой информации, но текста самого документа пока нет, пишет РБК.
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Мария Фирсова