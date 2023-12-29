Россиянам напомнили об увеличении призывного возраста с 1 января 2024 года

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«Лица, которым еще не исполнилось 27 лет к 1 января 2024 года, будут включены в список для призыва на военную службу до достижения ими 30 лет. Иными словами, начиная с 29 лет начинается последний год, когда человек может быть призван», — пояснил Передрук суть нововведений.
Тем не менее, по словам Передрука, тем, кто достиг 27-летнего возраста до вступления закона в силу, будет предоставлена возможность по желанию вернуться из резерва и служить по призыву. Это касается тех, кто был зачислен в резерв, без прохождения службы по законным основаниям.
Они получают соответствующее уведомление от призывной комиссии, но не военный билет, что ограничивает их возможность поступить на государственную гражданскую службу. Для начала службы по призыву им нужно подать заявление.
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