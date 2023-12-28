Минобороны назвало число тех, кто получил отсрочку от частичной мобилизации

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий, который прежде был выдвинут в качестве кандидата на выборы президента в 2024 году заявил, что не хотел бы одержать победу в голосовании и обойти действующего лидера страны Владимира Путина. Об этом пишет издание РИА Новости.