Минобороны назвало число тех, кто получил отсрочку от частичной мобилизации

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834 224 человека воспользовались правом на отсрочку от частичной мобилизации. Такую цифру приводит ежегодный сборник Министерства обороны РФ «Армия в цифрах».
Статистика по категориям включает сотрудников информационно-технологических компаний (30,7%), банковской сферы (20,4%), энергетических компаний (12,4%). Среди получивших отсрочку также есть работники сельского хозяйства (6,5%), средств массовой информации (5,2%) и других сфер деятельности (24,8%).
Согласно открытым данным российского военного ведомства, в результате частичной мобилизации в армию призвано свыше 302,5 тысяч россиян и сформировано 281 воинская часть и подразделение. При этом 33 тысячи человек прибыли в военные комиссариаты еще до вручения им повесток.
Ранее Минобороны РФ представили социальный портрет российского мобилизованного. По данным всё того же ежегодника «Армия в цифрах», 57% мобилизованных женаты, при этом у 56,3% призванных в рамках частичной мобилизации есть дети. У трети – один ребенок, у четверти – двое, у 0,3% - трое детей.
Также 7% мобилизованных имеют высшее образование, а 30% получили среднее профессиональное. У 63% имеется среднее образование. Уточняется, что большинство призванных россиян проходили службу в армии. Всего 96,4%. На момент призыва 89% мобилизованных работали, при этом у 40% насчитывается стаж более 10 лет.
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Согласно открытым данным российского военного ведомства, в результате частичной мобилизации в армию призвано свыше 302,5 тысяч россиян и сформировано 281 воинская часть и подразделение. При этом 33 тысячи человек прибыли в военные комиссариаты еще до вручения им повесток.
Также 7% мобилизованных имеют высшее образование, а 30% получили среднее профессиональное. У 63% имеется среднее образование. Уточняется, что большинство призванных россиян проходили службу в армии. Всего 96,4%. На момент призыва 89% мобилизованных работали, при этом у 40% насчитывается стаж более 10 лет.
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