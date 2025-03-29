В России появился новый вирус, вызывающий кашель с кровью

Фото: iStock/Choreograph
В России зафиксировали новый вирус, симптомами которого являются кашель с кровью и высокая температура. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на сведения заразившихся.
Данные о числе заболевших и госпитализированных не приводятся, однако известно, что речь идёт не о единичных случаях.
Отмечается, что заболевшие наблюдают одинаковые симптомы: сначала ощущаются слабость и ломота в теле, а через несколько дней становится невозможно встать с кровати. Всё это сопровождается температурой до 39 градусов и сильнейшим кашлем с кровью.
При этом, назначаемые врачами тесты на грипп и COVID показывают отрицательные результаты, а в больничных заключениях медики пока ставят диагноз ОРВИ. Однако врачи всё же советуют вызывать скорую при ухудшении самочувствия.
Читайте также:
Гастроэнтеролог назвал первые признаки рака желудка
Нарколог Холдин объяснил, как из-за курения можно заболеть туберкулезом
Невролог рассказала, из-за чего может развиться эпилепсия
Отмечается, что заболевшие наблюдают одинаковые симптомы: сначала ощущаются слабость и ломота в теле, а через несколько дней становится невозможно встать с кровати. Всё это сопровождается температурой до 39 градусов и сильнейшим кашлем с кровью.
При этом, назначаемые врачами тесты на грипп и COVID показывают отрицательные результаты, а в больничных заключениях медики пока ставят диагноз ОРВИ. Однако врачи всё же советуют вызывать скорую при ухудшении самочувствия.
Читайте также:
Гастроэнтеролог назвал первые признаки рака желудка
Нарколог Холдин объяснил, как из-за курения можно заболеть туберкулезом
Невролог рассказала, из-за чего может развиться эпилепсия
Анастасия Чинкова