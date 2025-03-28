Нарколог Холдин объяснил, как из-за курения можно заболеть туберкулезом

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Туберкулез — опасное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Развитие болезни зависит от множества неблагоприятных факторов, и одним из них является курение, которое значительно повышает восприимчивость к туберкулезу. Особенно страдают легкие курильщиков, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Вредные вещества, содержащиеся в сигаретах, раздражают слизистую легких и угнетают иммунитет. Никотин разрушает эпителий с ресничками, которым выстланы бронхи. Из-за этого из органов дыхания хуже выводятся патогенные микроорганизмы, а это, в свою очередь, может привести к возникновению очагов воспаления», — объяснил Холдин.
Нарколог отметил, что это создаёт благоприятные условия для развития бронхита, туберкулеза и других серьезных заболеваний. Исследования показывают, что курение многократно увеличивает риск заболевания туберкулезом.
Чтобы защитить легкие и укрепить иммунитет, важно отказаться от курения и алкоголя, соблюдать режим дня, заниматься физической активностью, правильно питаться и проводить больше времени на свежем воздухе.
В подмосковном Минздраве напомнили, что в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом проходит Неделя профилактики инфекционных заболеваний.
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Дайана Хусинова