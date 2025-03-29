Гастроэнтеролог назвал первые признаки рака желудка

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Рак желудка на начальных стадиях не имеет явных проявлений, однако первыми его признаками могут быть плохой аппетит, слабость и повышенная усталость. Об этом заявил врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог центра «Медфрендс» Евгений Арзамасцев. По его словам, часто симптомы могут быть похожи на заболевания желудка — язву или гастрит.
«Дополнительные симптомы появляются после увеличения опухоли в размере: больной будет испытывать отрыжку после приемов пищи, чувствовать постоянное и усиливающееся вздутие живота. В дальнейшем заболевание будет сопровождаться снижением аппетита, потерей веса и проблемами со стулом», — объяснил врач в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь врач-ортодонт, завотделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько назвала полезные для здоровья зубов продукты. В разговоре с «Известиями» специалист подчеркнула, что для этого важна не только тщательная гигиена полости рта, но и правильный рацион питания, который поможет сохранить крепкие зубы.
«Одним из ключевых элементов для здоровья зубов является кальций. <…> Этот элемент содержится в молочных продуктах, особенно в твердых сырах, а также в рыбе и орехах. Для его усвоения необходим витамин K, который можно получить из шпината, сои и картофеля», — поделилась стоматолог.Читайте также:
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