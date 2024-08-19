В России предложили отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников

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Депутат Государственной Думы Сергей Колунов заявил, что в ближайшее время подаст обращение в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников, передает РИА Новости.
«Соответствующее предложение уже готово, в ближайшее время направлю его председателю Конституционного суда РФ», – заявил он.
По его словам, согласно статье 359 Уголовного кодекса РФ, наказание за наемничество в настоящее время составляет от семи до 15 лет лишения свободы. Колунов добавил, что если вина в убийстве будет доказана, то наказание может быть пожизненным.
Ранее глава департамента гуманитарного сотрудничества и прав человека МИД РФ Григорий Лукьянцев прокомментировал возможность отмены моратория на смертную казнь в России.
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Александр Климов