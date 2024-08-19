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В России предложили отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников

Депутат Колунов предложил отменить мораторий на казнь иностранных наемников
19 августа 2024, 02:38
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов заявил, что в ближайшее время подаст обращение в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников, передает РИА Новости.
«Соответствующее предложение уже готово, в ближайшее время направлю его председателю Конституционного суда РФ», – заявил он.

По его словам, согласно статье 359 Уголовного кодекса РФ, наказание за наемничество в настоящее время составляет от семи до 15 лет лишения свободы. Колунов добавил, что если вина в убийстве будет доказана, то наказание может быть пожизненным.



Ранее глава департамента гуманитарного сотрудничества и прав человека МИД РФ Григорий Лукьянцев прокомментировал возможность отмены моратория на смертную казнь в России.

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#россия
#наемники
#депутат
#госдума
#смертная казнь
#закон
В ФРГ планируют экспроприацию активов России
Депутат Линдеманн: Германия хочет присвоить активы Москвы для поддержки Киева
19 августа 2024, 02:51

Фото: сайт Бундестага

Правительство Германии планирует национализировать российские активы, чтобы продолжать поддерживать Украину, заявил в интервью RT депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.
По его словам, многим в Германии надоела поддержка Украины. В результате правительство начало экономить на поддержке Киеву. Линдеманн подчеркнул, что правительство Германии на самом деле ищет способы использовать средства, полученные от замороженных российских активов.

«Они попытаются использовать замороженные активы российских бизнесменов или российских компаний. И Брюссель, и Берлин, и правительство Германии думают об их экспроприации», – объяснил Линдеманн.

Также он подчеркнул, что это решение ошибочно и что «Альтернатива для Германии» будет голосовать против него.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявилаа, что Германия будет вынуждена ограничить военную помощь Украине. Министр финансов Кристиан Линднер проинформировал об этом министра обороны Бориса Писториуса в письме от 5 августа.

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В Госдуме планируют приравнять сотрудников полиции и военнослужащих
19 августа 2024, 01:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Государственной Думе разработал законопроект о предоставлении дополнительного отпуска сотрудникам полиции, участвующим в спецоперациях, сообщает газета «Московский комсомолец».
Действующий закон «О ветеранах» предусматривает 15 дней дополнительного отпуска для ветеранов боевых действий. В связи с этим парламентский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил расширить список тех, кто может воспользоваться этим положением.

По словам депутата, многие сотрудники Министерства внутренних дел служат вместе с военнослужащими во время специальных военной операции и принимают участие в боевых действиях. Однако в настоящее время они не признаются ветеранами.

Ранее сообщалось, что сопредседатель совета интеграционного и координационного совета по новым регионам Владимир Рогов призвал придать бойцов, воевавших в Курской области, признать участниками специальных военных операций.

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Яблочный Спас 19 августа: Не вздумайте этого делать, если не хотите накликать беду
19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне
19 августа 2024, 00:00

Фото: iStock/Baks

В понедельник, 19 августа 2024 года, православные отмечают большой церковный праздник — Преображение Господне. В народе эту дату стали называть Яблочный Спас. На Руси существовало много примет, обычаев и верований, связанных с этим большим событием, предки соблюдали строгие запреты, и знали, что можно и нельзя делать в этот день.
Об особенностях праздника Преображения Господня, истории Яблочного Спаса, народных приметах о погоде, именинах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Преображение Господне: история и смысл

Фото: iStock/artplus

Преображение — в переводе с греческого означает «превращение» или «изменение формы». Это одно из ключевых событий в библейской истории, описанное в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки.

Через восемь дней после признания апостолом Петром Иисуса Мессией, Христос взял Петра, Иоанна и Иакова на гору для молитвы.
«Во время молитвы лицо Его вдруг изменилось, а одежда стала сверкающей белизны. И два человека беседовали с Ним, – это были Моисей и Илья, явившиеся в сиянии небесной славы. И говорили они об исходе, который предстояло Ему совершить в Иерусалиме», — пишет евангелист Лука.
Пораженный увиденным Петр предложил построить три шатра — для Иисуса, Ильи и Моисея, но его перебил голос, раздавшийся с неба, и объявивший Иисуса Сыном Божьим.
«Это есть Сын Мой избранный, Его слушайте», — велел голос с небес.
Ученики хранили случившееся в тайне до тех пор, пока Иисус не воскрес, получив подтверждение, что предстоящие страдания Христа — не поражение, а победа, увенчанная Воскресением.

Богословы наделяют это событие особым смыслом. Народ и даже ученики воспринимали Иисуса Христа в первую очередь как земного царя-воителя, сохраняя лжемессианские иллюзии вплоть до Пятидесятницы. Потому Господь решил приоткрыть им завесу будущего, преобразившись перед ними.

Яблочный Спас: что значит

Фото: iStock/Dawid Kalisinski Photography

Многие наверняка задались вопросом — почему Преображение празднуют в конце лета, если, согласно писанию, оно произошло весной — незадолго до распятия и последующего воскресения Христа?

К примеру, по мнению историков, праздник Преображения церковь установила в августе по миссионерским причинам, чтобы заменить им языческие празднования, отмечавшиеся в этот день. Подобным образом дата была установлена в Армении и Каппадокии, с целью вытеснения культа богини Астхик. В Греции и Италии в борьбе с язычеством праздник Преображения связали с окончанием сбора винограда.

На Руси же виноград, который традиционно благословлялся в этот день, был заменен более распространенными на Севере яблоками. Именно это, по мнению историков, привело к появлению названия «Яблочный Спас», которое напрямую не связано с богословской сутью праздника.

Что можно делать 19 августа

Фото: iStock/WENFENG QUAN

Все главные традиции праздника связаны с яблоками. Первым делом предки освящали их в церкви, а после готовили различные блюда — пироги, варенья и компоты. Также на Яблочный Спас разрешается освящение и других сезонных овощей, фруктов и ягод.

Предки также гадали по яблокам на будущее и любовь. Считалось, каким вкус будет у первого съеденного яблока, то такой будет и судьба или будущие отношения. Если первым окажется кислое — впереди ждут испытания и борьба с одиночеством, если сладкое — счастье, радость и крепкие чувства.

По поверьям, при помощи яблок очищали дом. Это один из тех обычаев, которые сохранились со времен дохристианской Руси. Церковь не очень хорошо относится к подобным обрядам, но многие продолжают их проводить.

Считалось, что хозяйка должна разрезать яблоко на две половинки и вырезать сердцевину. В одну из них вставить зажженную свечу и, держа ее в руках, обойти дом, читая молитвы о помощи Всевышнего.

По окончании ритуала, с помощью воска половинки яблока снова объединяли, обвязывали нитью и закапывали вдали от дома. Предки верили, что вместе с ним они закапывают все беды и печали.

На Яблочный Спас также было принято:
  • прибираться накануне праздника, так как встречать Спас в грязном доме считалось дурной приметой;
  • освятить сезонные плоды, в первую очередь яблоки;
  • перед тем, как съесть яблоко, загадать желание;
  • угощать родных, близких и всех желающих;
  • делать только добрые дела, чтобы очиститься от греха и встать на праведный путь;
  • мириться с теми, с кем уже давно в ссоре.

Что нельзя делать 19 августа

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Говорили на Яблочный Спас и о строгих запретах, которые нужно было соблюдать, чтобы не накликать беду:
  • нельзя есть мясо, молочные продукты и алкоголь, так как 19 августа — экватор Успенского поста;
  • не разрешали заниматься уборкой, ремонтом, бытовыми делами и работать, как и во многие другие православные праздники (исключение — готовка пищи);
  • запрещали убивать насекомых, чтобы не спугнуть удачу;
  • порицали шумные алкогольные застолья;
  • не разрешали ругаться и выяснять отношения, сплетничать и пускать слухи;
  • нельзя никому отказывать в помощи, чтобы не оказаться потом на месте просящего.

Народные приметы о погоде на 19 августа

Фото: iStock/Juergen Bauer Pictures

Раньше верили, что по погоде на Яблочный Спас можно узнать, какими будут осень, зима и Покров.
  • какая погода установилась на Яблочный Спас — такая будет и 14 октября, когда празднуют Покров;
  • солнечный и ясный день — впереди холодная зима;
  • много пчел слетается на мед — семью ждет счастье и благополучие;
  • сильный листопад — скоро начнутся холодные ночи;
  • пасмурная и сырая погода на Спас — осень будет промозглой;
  • свиньи активно валяются в грязи — в ближайший час начнется дождь;
  • безоблачное небо — осень будет теплой.

Именины 19 августа

Фото: iStock/IvanMikhaylov

Имя для мальчика или девочки 19 августа, можно узнать при помощи на именины. Их на Яблочный Спас отмечают:
  • Архип;
  • Макар;
  • Михаил;
  • Спасий;
  • Феоктист;
  • Кристина;
  • Нонна.
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В Дубне проинспектировали 146 многоэтажек перед началом отопительного сезона
18 августа 2024, 19:44

Фото: пресс-служба администрации Дубны

В подмосковной Дубне продолжаются проверки многоэтажек перед началом отопительного сезона. На данный момент проинспектированы 136 домов из 430 и практически в каждом из них нашли нарушения, сообщил глава г.о. Дубна Максим Тихомиров.
«В подвалах домов осуществляется осмотр теплового узла, тепловых сетей, труб ГВС и ХВС, а также канализации. Инспекторы Минчистоты проведут осмотр всех 430 домов до начала отопительного периода. На данный момент проверены почти 146 домов и почти во всех из них обнаруживаются нарушения по содержанию инженерных систем», — написал градоначальник в своем Телеграм-канале.
Чаще всего инспекторы Минчистоты выявляют заваленные хламом подвалы, трубы без изоляции, перекрытые воздушные продухи в подвалах, мелкие свищи на трубах и негерметично закрытые запорные арматуры. Управляющие компании, отвечающие за многоэтажки с нарушениями, получили задачи по их устранению.

Более серьезные дефекты, которые требуют замены или вовсе капитального ремонта, записывают в специальный акт. На его основании в следующем весенне-летнем периоде будут проводить долгосрочные работы.

По данным на сегодняшний день, управляющие компании в силах провести текущий ремонт.

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#трубы
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#нарушения
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Вместо «химозной» колбасы: Простой рецепт домашней ветчины в кастрюле
18 августа 2024, 19:13

Фото: istock / lenakorzh

Существует несколько причин, почему вам стоит приготовить домашнюю ветчину. Прежде всего это вкусно, натурально и полезно. Блюдо с удовольствием будут есть как дети, так и взрослые. Редакция «Радио 1» расскажет, как приготовить вкусную ветчину.

Ингредиенты для домашней ветчины

  • свинина — 1 кг;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • вода — 70 мл;
  • обычная соль — 10 г;
  • нитритная соль (0,4–0,6 %) — 10 г;
  • молотый чёрный перец — ½ ч. ложки;
  • любимые специи — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Отрежьте примерно 200 г мяса без жира, уберите в морозилку на 30–40 минут, затем пропустите через мясорубку. Остальное мясо нарежьте небольшими кусочками.
Фото: istock / MosayMay

Чеснок пропустите через пресс.

Смешайте нарезанное и измельчённое в мясорубке мясо. Добавьте ледяную воду, чеснок, два вида соли, специи. Тщательно перемешайте на протяжении 5–6 минут.

Уберите в морозилку на 5–10 минут. Затем помесите ещё 5 минут.

Расстелите на столе рукав для запекания и раскройте его как книжку, срезав шов с одной стороны.

Сформируйте несколько батонов ветчины. Заверните в пакет, стараясь максимально убрать воздух из фарша. Завяжите с обеих сторон шпагатом. Старайтесь уплотнять фарш при заворачивании.

Оберните несколькими слоями пищевой плёнки и снова перевяжите шпагатом. Оставьте при комнатной температуре примерно на 3 часа.

Замораживаю обычный кефир и получаю идеальный творожный сыр, намного вкуснее магазинного
Замораживаю обычный кефир и получаю идеальный творожный сыр, намного вкуснее магазинного
На дно кастрюли положите тарелку. Положите заготовки ветчины и залейте водой комнатной температуры. Тарелка нужна, чтобы батоны не соприкасались со дном.

Когда жидкость прогреется до 80 °С, убавьте огонь до минимума и варите ветчину 80–90 минут. Если вода нагревается сильнее, выключайте конфорку на некоторое время, чтобы довести жидкость обратно до нужной температуры. В идеале использовать термометр.

Готовую ветчину переложите в ледяную воду на 30 минут. После оставьте в холодильнике ещё на 10–12 часов.

Фото: istock / lenakorzh

Подавайте ветчину из свинины к столу. Наслаждайтесь мясным блюдом. Приятного аппетита!

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#соль
#еда
#питание
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В Москве начали нести цветы к посольству Франции в память об актере Алене Делоне
18 августа 2024, 18:16

Фото: istockphoto/Natalia POGODINA

В Москве в это воскресенье, 18 августа, жители начали приносить цветы к посольству Франции в память о знаменитом французском актере Алене Делоне, который скончался сегодня в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости. На заборе здания также повесили небольшое фото актера в молодости.
Ален Делон — известный французский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Звезда кинематографа и секс-символ 1960-х — 1980-х годов. В 1957 году вышла первая картина с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Следом вышли «Рокко и его братья» и «Леопард». Благодаря последнему Делону номинировался на «Золотой глобус». Актер является обладателем почетных наград — от Берлинского и Локарнского кинофестивалей, «Давид ди Донателло» от Итальянской киноакадемии, немецкая «Золотая камера».

Последние годы Ален Делон много рассуждал о желании умереть и даже планировал провести эвтаназию. В материале «Радио 1» мы рассказывали о жизни самого красивого актера в истории кино ХХ века и причинах, почему он так хотел уйти в мир иной.

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#кино
#актёр
#картина
#мир
#продюсер
#франция
#посольство
#москва
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Глава Дубны вручил школьные рюкзаки будущим первоклассникам из семей с низким доходом
18 августа 2024, 18:01

Фото: пресс-служба администрации Дубны

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поздравил будущих первоклассников Арину и Андриану, подарив им школьные рюкзаки и набор необходимой канцелярии. Об этом он рассказал в своём Телеграм-канале в субботу, 18 августа.
Акция для детей из малообеспеченных семей реализуется каждый год в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и стала уже доброй традицией в Дубне.

«Я убеждён, что все дети должны иметь равные возможности для учёбы, и мы в городе приложили немало усилий, чтобы этого добиться», — написал Тихомиров.
Подарки будущим школьникам помогут родителям сэкономить на подготовке детей к предстоящему учебному году. Чаще всего именно сборы в первый класс требуют от родителей больше всего затрат.

Помимо красивого подарка, девочки получили открытку с личным поздравлением от губернатора. Тихомиров пожелал детям встретить начало учебного года с хорошим настроением и учиться на «отлично».

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Опубликовано интервью с боевиком ВСУ в кепке с нацистской символикой
Rai News 24 показал интервью с боевиком ВСУ в кепке с нацистской символикой
18 августа 2024, 17:48

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Гостелеканал Италии Rai News 24 показал интервью с боевиком ВСУ, на голове которого была кепка с символикой карательного отряда СС. На это обратили внимание юзеры в социальных сетях. Один из итальянцев Кристиан Ди Марко выступил с призывом к журналистам.
«Возможно, вы пропустили одну деталь: если бы вы могли любезно не тратить государственные деньги на интервью с украинскими нацистами, мы были бы признательны», — написал партнер-основатель партии Riconquistare l'Italia.

До этого против демонстрации символов нацизма выступили в ООН. Так, представитель международной организации Фархан Хак высказался о видеозаписи из Курской области, где укронацисты издевались над пенсионером.

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#мир
#италия
#украина
#всу
#интервью
#нацизм
#новости
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В Москве десяткам мигрантов вручили повестки
«Ъ»: В Москве по итогам рейдов СКР и МВД десятки мигрантов получили повестки
18 августа 2024, 16:26

Фото: istockphoto/vichinterlang

Повестки для постановки на воинский учет получили десятки мигрантов в Москве в рамках рейдов, направленных на пресечение незаконной миграции. Как уточняет издание «Коммерсантъ», в работе принимали участие полицейские, а также работники военного следствия Следственного комитета.
Мигрантов проверили на «Щелковской», где расположен автовокзал. Кроме того, сотрудниками были проверены хостелы и овощебаза.

Согласно нововведениям в российском законодательстве, при получении гражданства РФ человек попутно ставится на воинский учет.

Ранее сообщалось, что украинские мигранты стали протестовать из-за паспортов у здания консульства в Варшаве. «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Паспорт — это право, а не привилегия» — гласили надписи на плакатах и транспарантах.

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