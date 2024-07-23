Захватившему заложников в ростовском СИЗО вынесли приговор

Фото: istock / Zolnierek
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Малику Гандалоеву, захватчику заложников в СИЗО-1. Об этом информирует ТАСС.
Мужчина признан виновным по ранее возбужденному в отношении него делу — об участии в террористической организации «Исламское государств» (ИГ)*, изготовлении и хранении взрывчатки.
Суд признал Гандалоева виновным в преступлении, ему назначили 20 лет колонии.
Прокурор запрашивал назначить Гандалоеву 22 года колонии. По информации следствия, не позднее января 2023 года в Астрахани он решил вступить в ИГ* и приобрёл компоненты для изготовления взрывчатки. Затем он отправился в Ингушетию, где записал присягу для вступления в ИГ* и изготовил взрывчатку.
Кроме того, Гандалоев участвовал в захвате заложников 16 июня в СИЗО в Ростовской области. По этому делу его заключили под стражу до 15 августа.
Ранее сообщалось, что осужденный в Беларуси немецкий наемник Кригер не стал обжаловать смертную казнь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
Суд признал Гандалоева виновным в преступлении, ему назначили 20 лет колонии.
Прокурор запрашивал назначить Гандалоеву 22 года колонии. По информации следствия, не позднее января 2023 года в Астрахани он решил вступить в ИГ* и приобрёл компоненты для изготовления взрывчатки. Затем он отправился в Ингушетию, где записал присягу для вступления в ИГ* и изготовил взрывчатку.
Кроме того, Гандалоев участвовал в захвате заложников 16 июня в СИЗО в Ростовской области. По этому делу его заключили под стражу до 15 августа.
Ранее сообщалось, что осужденный в Беларуси немецкий наемник Кригер не стал обжаловать смертную казнь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
Алина Юрчак