В России предложили решить проблему дефицита кадров за счёт пенсионеров и молодёжи

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Также Титов отметил, что важно провести реформы в образовании, поскольку имеется ряд проблем. В частности, процесс переобучения специалистов из одной профессии в другую становится очень длительным. В связи с этим, нередко звучат предложения о создании большей гибкости при приёме в вузы на бюджетные места.
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