В России предложили создание базы данных уехавших экстремистов

Фото: Фотобанк Московской области
Министерство внутренних дел (МВД) РФ подготовило проект указа Президента об утверждении Стратегии противодействия экстремизму. Документ опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.
В частности, в документе закреплено определение понятия «русофобия». Под ним понимается «неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку и культуре».
Кроме того, МВД предложило создание базы данных о россиянах, выехавших за рубеж для вступления в нежелательные организации или участия в экстремистской деятельности.
Ранее стало известно о признании обращения Шварценеггера к россиянам как дискредитации ВС РФ.
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Кроме того, МВД предложило создание базы данных о россиянах, выехавших за рубеж для вступления в нежелательные организации или участия в экстремистской деятельности.
Ранее стало известно о признании обращения Шварценеггера к россиянам как дискредитации ВС РФ.
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Александр Климов