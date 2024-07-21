МВД: бывшего председателя суда Нижегородской области обнаружили в лесу мертвым

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Экс-председателя суда Нижегородской области Валерия Воробьева обнаружили мертвым в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. Как сообщалось ранее, Воробьев с супругой туда ушли и исчезли.
«В ходе организованных сотрудниками полиции поисковых мероприятий с привлечением волонтеров семейная пара была найдена. К сожалению, мужчина погиб», — говорится в сообщении.
Уточняется, что жену Воробьева нашли живой в другом месте. По предварительной информации, пенсионеры в возрасте 86 лет уехали в субботу, 20 июля, на машине в лес. Пара выехала из села Теряево Богородского района в Павловский район.
Перед этим сообщалось, что живым спустя десять дней после исчезновения нашли добровольца, который пропал при тушении лесных пожаров в Якутии.
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Никита Кротов