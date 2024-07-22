Псковский суд признал обращение Шварценеггера к россиянам дискредитацией ВС РФ

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Обращение актера Арнольда Шварценеггера к россиянам признали дискредитацией ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Речь идет о словах бывшего губернатора Калифорнии, произнесенных им весной 2022 года.
В них сотрудник центра «Э» МВД РФ, занимающегося противодействием экстремизму, усмотрел высказывания, в которых действия российской армии на Украине «характеризуются как вторжение, как не направленные на цели защиты, как связанные с ударами по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре».
Кроме того, Шварценеггер призывал закончить спецоперацию на Украине. За репост видеозаписи штраф в 30 тысяч рублей получил председатель регионального «Яблока» Лев Шлосберг*.
*Признан иноагентом в РФ
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Никита Кротов