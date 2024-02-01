Депутат Тумусов назвал идею о премировании врачей за отговор от аборта хорошей

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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение о Вефлеемском сертификате для врачей, которые отговорили женщин от аборта.
Он также отметил, что такая инициатива действительно будет работать на благо демографии страны.
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила выдавать врачам, убедившим женщин отказаться от аборта, Вифлеемский сертификат.
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«Это хорошая мера, стимулирующая врачей вести такую работу и, естественно, нужная для страны. Но здесь необходимо внимательно определить грань, что это именно врач убедила сохранить беременность, и тогда производить плату. Надо более детально рассмотреть, и можно было бы эту меру действительно применить», — пояснил в беседе с RT Тумусов.
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Мелисса Тимофеева