В России прекратится массовое отключение мобильного интернета

15 июля 2025, 02:11

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В России планируется сократить массовое отключение мобильного интернета. Теперь данный процесс будет строго регулироваться законодательством.





Как отмечают высокопоставленные чиновники на рынке связи, соответствующая мера обсуждается между Минцифры и бизнесом. Собеседники издания «Известия» уточняют, что в списке инициатив значится и уведомление о введении соответствующих ограничений.





«В числе рассматриваемых инициатив — создание единого государственного органа, который будет отвечать за принятие решений по отключению мобильного интернета, а также запуск системы оперативного оповещения пользователей о возможных ограничениях», — говорится в сообщении.