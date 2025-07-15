В России прекратится массовое отключение мобильного интернета
В России планируется сократить массовое отключение мобильного интернета. Теперь данный процесс будет строго регулироваться законодательством.
Как отмечают высокопоставленные чиновники на рынке связи, соответствующая мера обсуждается между Минцифры и бизнесом. Собеседники издания «Известия» уточняют, что в списке инициатив значится и уведомление о введении соответствующих ограничений.
«В числе рассматриваемых инициатив — создание единого государственного органа, который будет отвечать за принятие решений по отключению мобильного интернета, а также запуск системы оперативного оповещения пользователей о возможных ограничениях», — говорится в сообщении.
Эксперты подчеркивают, недавние уведомленияот региональных и федеральных структур об отключениях приводилик неразберихе и сомнениям в обоснованности таких мер. Именно для этого планируется узаконить данный факт на законодательном уровне.