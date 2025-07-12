Дуров: во Франции власти преследуют свободу слова и препятствуют прогрессу

12 июля 2025, 05:56

Фото: iStock/SimonLukas

Основатель мессенджера Telegram, россиянин Павел Дуров, заявил, что французские власти проводят крестовый поход против свободы слова и технологического прогресса. Об этом предприниматель написал на своей странице в X.





Таким образом Дуров отреагировал на материал издания Politico, в котором рассказывается о возбуждении уголовного дела против соцсети X. Расследование начала французская прокуратура, которая обвинила компанию в манипуляции своих алгоритмов для иностранного вмешательства.





«Французские бюрократы ведут крестовый поход против свободы слова и технологического прогресса. Использование уголовных дел вместо четких правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции и нанесет ущерб экономическому росту страны на десятилетия», — пишет Дуров.