Дуров: во Франции власти преследуют свободу слова и препятствуют прогрессу
Основатель мессенджера Telegram, россиянин Павел Дуров, заявил, что французские власти проводят крестовый поход против свободы слова и технологического прогресса. Об этом предприниматель написал на своей странице в X.
Таким образом Дуров отреагировал на материал издания Politico, в котором рассказывается о возбуждении уголовного дела против соцсети X. Расследование начала французская прокуратура, которая обвинила компанию в манипуляции своих алгоритмов для иностранного вмешательства.
«Французские бюрократы ведут крестовый поход против свободы слова и технологического прогресса. Использование уголовных дел вместо четких правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции и нанесет ущерб экономическому росту страны на десятилетия», — пишет Дуров.
Напомним, что ранее россиянина задержали во Франции по подозрению в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. По данному преступлению ему грозит до 10 лет тюрьмы. Позже Дурова выпустили из-под ареста под залог в размере пяти миллионов евро. Данное задержание вызвало широкую критику общественности во многих странах.