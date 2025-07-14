Скебоб — это мем, который, как и многие вирусные явления в интернете, возник спонтанно. Его образ представляет собой забавную, но одновременно и страшную птичку, которая вызывает улыбку и недоумение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Происхождение мема Скебоб
Созданный американской художницей Джен Норпчен в 2015 году, Скебоб стал популярным благодаря своему абсурдному и комичному виду. Ворона, изображенная на картинке, имеет круглую форму, задумчивый взгляд и непропорционально длинный оранжевый клюв.
Как Скебоб стал мемом
Первое упоминание о Скебобе связано с пользователем под ником Аниоп, который в 2023 году добавил имя «Скебоб» к изображению вороны, заменив букву «и» на «е» в слове «скибоб». Это простое изменение дало жизнь новому мем-герою. Однако существует и альтернативная версия, что Скебоб — это пародия на Спанч Боба, живущего уединенной жизнью в вымышленном городе Скебополис. Оба подхода подчеркивают абсурдность и комичность образа.
Символ современного обывателя
Скебоб быстро завоевал популярность среди молодежи, особенно среди зумеров. Птичка с усталым и скептическим выражением лица стала символом типичного интернет-пользователя, который сталкивается с абсурдностью повседневной жизни. Мем используется в самых различных контекстах: от спортзалов до школ, подчеркивая иронию и нелепость происходящего.
Использование Скебоба в социальных сетях
В интернете Скебоб активно используется в переписках и комментариях как способ выразить недовольство или иронию по поводу событий. Благодаря нейросетям его образ становится участником различных видео — от мультфильмов до фильмов ужасов. Это позволяет мемам адаптироваться к разным ситуациям и сохранять свою актуальность.
Возрождение интереса в 2025 году
Летом 2025 года интерес к Скебобу вновь возрос. В TikTok было создано более 4760 роликов с хештегом #скебоб, что свидетельствует о его популярности. Мем подхватили маркетплейсы, предлагая футболки, канцелярию и даже нижнее белье с изображением птички.