14 июля 2025, 14:06

Иллюстрация создана с использованием нейросети GigaChat

Скебоб — это мем, который, как и многие вирусные явления в интернете, возник спонтанно. Его образ представляет собой забавную, но одновременно и страшную птичку, которая вызывает улыбку и недоумение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Происхождение мема Скебоб Как Скебоб стал мемом Символ современного обывателя Использование Скебоба в социальных сетях Возрождение интереса в 2025 году

Происхождение мема Скебоб

Как Скебоб стал мемом

Иллюстрация создана с использованием нейросети GigaChat



Символ современного обывателя

Использование Скебоба в социальных сетях

Возрождение интереса в 2025 году