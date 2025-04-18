В России призвали увеличить маткапитал для семей участников СВО

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Размер материнского капитала для семей участников российской спецоперации необходимо увеличить в два раза. Обращение с таким призывом руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов направил председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.
«Призываем увеличить размер маткапитала и всех социальных пособий для семей участников специальной военной операции как минимум в два раза. Сейчас средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, лечение ребенка-инвалида, оплату частного детского сада, ежемесячные выплаты или пенсию матери», — приводит NEWS.ru текст обращения Резяпова.
Он также подчеркнул, что суммы материнского капитала недостаточно для первоначального взноса по семейной ипотеке, который сейчас составляет не менее 30% от стоимости жилья. При этом в регионах максимальная сумма по льготной ипотеке составляет 6 млн рублей, а в Москве и Подмосковье — до 12 млн. Подобные суммы являются неподъемными для многих семей с детьми, пояснил Резяпов в своем обращении.
Он заключил, что поддержка должна быть реальной, а не формальной.
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Элина Позднякова