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В России призвали увеличить маткапитал для семей участников СВО

Глава ВР Резяпов призвал увеличить маткапитал для семей бойцов СВО
Фото: iStock/IRINA KROLEVETC

Фото: iStock/IRINA KROLEVETC

Размер материнского капитала для семей участников российской спецоперации необходимо увеличить в два раза. Обращение с таким призывом руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов направил председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.
«Призываем увеличить размер маткапитала и всех социальных пособий для семей участников специальной военной операции как минимум в два раза. Сейчас средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, лечение ребенка-инвалида, оплату частного детского сада, ежемесячные выплаты или пенсию матери», — приводит NEWS.ru текст обращения Резяпова.

Он также подчеркнул, что суммы материнского капитала недостаточно для первоначального взноса по семейной ипотеке, который сейчас составляет не менее 30% от стоимости жилья. При этом в регионах максимальная сумма по льготной ипотеке составляет 6 млн рублей, а в Москве и Подмосковье — до 12 млн. Подобные суммы являются неподъемными для многих семей с детьми, пояснил Резяпов в своем обращении.

Он заключил, что поддержка должна быть реальной, а не формальной.

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Умер выдающийся дрессировщик медведей Виктор Кудрявцев
18 апреля 2025, 12:44

Виктор Кудрявцев (фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Один из самых известный дрессировщиков России Виктор Кудрявцев скончался в пятницу утром. Ему было 74 года, пишет Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, причиной смерти артиста стала онкология. В последние годы он также страдал от осложнений после перенесённого коронавируса.

Кудрявцев был одним из самых выдающихся дрессировщиков медведей в России. Животные, состоящие в его труппе, могли исполнять трюки на настоящем автомобиле и умели выполнять различные гимнастические упражнения.

Виктору Кудрявцеву были присвоены звания народного и заслуженного артиста России.

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Великая суббота 19 апреля: почему в этот день нельзя считать деньги и ходить с распущенными волосами, народные приметы
18 апреля 2025, 12:34

Фото: istockphoto / EBlokhina

Великая суббота — заключительный день Страстной недели и один из ключевых моментов в христианском календаре. Этот день наполнен глубоким духовным смыслом и важными традициями, связанными с последними событиями земной жизни Иисуса Христа перед Его Воскресением. О том, что можно и нельзя ​делать 19 апреля расскажет ​«Радио 1».

Значение Великой субботы


Считается, что в этот день, пока тело Иисуса находилось в гробнице, он душой сошёл в ад, чтобы вывести оттуда праведников и вернуть их в рай. Среди них — Адам и Ева. Погребение Христа произошло в пятницу вечером, а в субботу Понтий Пилат, обеспокоенный возможным нарушением покоя гробницы, приказал поставить охрану, запечатать вход и закрыть его тяжёлым камнем.

Когда вечером женщины пришли к пещере, перед ними предстал Ангел, который сообщил, что Иисус воскрес — гробница была пуста.

Традиции Великой субботы


В православных храмах в этот день совершается особое богослужение — Полунощница. Во время службы из центра храма выносят Плащаницу и переносят её в алтарь. Священнослужители облачаются в тёмные одежды, алтарь завешивается тёмной тканью.

Также именно в этот день в храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь — один из главных символов Пасхи.

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Кроме того, в течение всего дня в храмах освящаются пасхальные корзины. В разных регионах состав корзины может отличаться, но традиционно в неё входят куличи, яйца, соль, хлеб и мясные изделия.

Что нельзя делать в Великую субботу 19 апреля


Этот день требует особого уважения и духовной сосредоточенности, поэтому под запретом:

  • не стоит рубить яблони и берёзы, ломать у них ветки или как-либо вредить этим деревьям — такие действия могут навлечь беду на всю семью;
  • лучше не пересчитывать свои деньги без необходимости — это может привести к убыткам и финансовым трудностям;
  • не рекомендуется носить одежду чёрного, синего или зелёного цвета — считается, что так можно отпугнуть удачу;
  • в этот день лучше не заниматься тяжёлой работой в доме или в огороде — усилия окажутся напрасными, результат разочарует;
  • не стоит давать обещаний, которые не уверены, что сможете выполнить — это может повлечь за собой череду неудач;
  • важно избегать грусти и негативных мыслей — плохое настроение может надолго оттолкнуть счастье;
  • беременным женщинам лучше заплетать волосы, а не ходить с распущенными — это поможет облегчить роды;
  • незамужним девушкам не стоит срывать цветы яблони — считается, что из-за этого замужество может долго не наступить.

Что можно делать в Великую субботу


  • Посетить храм и принять участие в богослужении;
  • готовить праздничные блюдв к Пасхе;
  • извиняться перед теми, с кем были разногласия.

Также по народным традициям в этот день особое внимание уделяли яблоням — символу чистоты и красоты. Люди кланялись деревьям, красили их стволы, подпирали ветви. Матери незамужних девушек трясли перед деревьями рушниками из приданого, чтобы призвать достойного жениха. Беременные женщины держались за ствол яблони, чтобы ребёнок родился здоровым.

Фото: istockphoto / Nicholas Klein

Народные традиции и приметы 19 апреля


19 апреля на Руси поминали святого Евтихия Тихого, молились ему об избавлении от болезней. Хозяйки в этот день пекли пироги с яблоками или горохом — считалось, что эти начинки несут в дом энергию благополучия.

Наши предки внимательно следили за природными знаками, чтобы предсказать погоду:

  • тёплая безветренная погода — к раннему урожаю хлеба и гороха;
  • утренний туман — к сухой погоде до конца месяца;
  • гнёзда диких уток у воды — к засушливому лету;
  • отсутствие ласточек — к холодной весне;
  • много берёзового сока — к дождливому июню, июлю и августу;
  • пауки в углах — к ранней холодной осени.
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Диетолог раскрыла опасность мяса с кровью
Диетолог Королева: продукты с кровью могут переносить паразитов
18 апреля 2025, 12:13

Фото: iStock/ribeirorocha

В сети появилось суждение, что православным следует навсегда отказаться от продуктов, в которых есть кровь, потому что, согласно Ветхому Завету, любая кровь — это душа.
Диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что с кровью в продуктах человек может занести в организм паразитов.

«Максимальная обработка пищевых продуктов дает возможность получить все необходимые компоненты из их состава. Максимальная прожарка или вареное состояние продукта — это гарант того, что в организм не попадет ни один из вирусов, бактерий или паразитов из состава продукта, и позволит человеку получить источники полноценного белка, минерального вещества», — сказала эксперт.

По словам диетолога, не разрушенные до аминокислотного уровня белки, которые находятся в продуктах с кровью, может усвоить не каждый организм.

«Также недостаточная обработка чревата тем, что в составе продукта есть паразиты», — добавила Королева.

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Религиовед раскрыл, что будет с миром, если благодатный огонь в канун Пасхи не сойдет
Религиовед Табак: если огонь в канун Пасхи не сойдет, мир не разрушится
18 апреля 2025, 11:44

Фото: iStock/Eusebioj Torres

Ежегодно перед праздником православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме проводится церемония схождения Благодатного огня. Принято считать, что конец света наступит тогда, когда огонь не сойдет. Некоторые утверждают, что это всего лишь миф, а другие верят и даже волнуются.
Религиовед, историк религий Юрий Табак в беседе с «Радио 1» заявил, что не очень верит в разные чудеса, в том числе в сошествие Благодатного Огня.

«Тут дело, действительно, в вере каждого. Сошествие Благодатного Огня — известная процедура, людей досматривают прежде, чем они проходят вовнутрь, чтобы они не зажгли ничего, не было фокусов. Но это тоже могут быть разговоры, потому что никто не ставит своей целью по-настоящему все проверить, как оно устроено», — прокомментировал религиовед.

По его словам, многие люди, принимающие участие в этом традиционном действии, говорили, что это всего лишь презентация.

«Говорят, что этот огонь лечит. Но здесь же опять вопрос веры. И в католичестве, и в православии есть случаи чудесного выздоровления. Говорят, что этот огонь не обжигает, но он обжигает, как рассказывают люди, проверившие эту теорию. У меня не было личного опыта в этом, но, судя по всему, это, правда презентация», — добавил эксперт.

Он отметил, что к слухам о конце света в случае не сошествия Благодатного Огня тоже стоит относиться легко.

«Если что-то не произойдет с огнем, то тут же найдутся объяснения, почему конец света не наступил. То есть он должен был наступить, но не наступил. Должен был прийти Мессия в таком-то году, а он не пришел. Почему он не пришел? Находится объяснение. Поэтому все это вопрос сугубо внутренний. Верующий человек, не побывавший в том месте, не испытавший этого на себе, глубоко верует», — заключил Табак.

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Дачникам рассказали, как эффективно бороться с борщевиком
Депутат Чаплин: при обнаружении борщевика на даче нужно сразу его уничтожить
18 апреля 2025, 11:15

Фото: iStock/TatianaNurieva

При обнаружении борщевика на дачном участке необходимо срочно его уничтожать. Об этом рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Если борщевик появился на дачном участке, необходимо немедленно принять меры для его уничтожения. Мелкие растения можно выкапывать с корнем, обязательно используя защитную одежду и перчатки», — пояснил Чаплин в беседе с NEWS.ru.

При этом он подчеркнул, что для уничтожения крупных зарослей необходимо регулярно скашивать растения и обработать их гербицидами.

Депутат добавил, что для эффективной борьбы с борщевиком необходимы комплексный подход и взаимодействие дачников с местными властями. Также необходимо привлекать соответствующих специалистов, которые умеют и знают, как избавиться от ядовитого растения.

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