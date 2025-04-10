Путин призвал заранее разъяснять россиянам условия ипотеки

Владимир Путин и Виталий Мутко (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин призвал заранее объяснять россиянам условия ипотеки, чтобы не спровоцировать рост цен на жильё.
В четверг, 10 апреля, Путин провёл встречу с гендиректором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко. Они обсудили ипотечные программы, вовлечение в оборот федеральных земель, проектное финансирование и другие вопросы. В частности, речь шла и о льготной ипотеке.
По словам Мутко, сейчас россияне массово откладывают покупку жилья из-за высоких ипотечных процентов. Когда ситуация изменится, люди начнут обращаться в банки за деньгами, однако жилья в предложении может не быть. А этого допустить нельзя, подчеркнул Мутко.
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По словам Мутко, сейчас россияне массово откладывают покупку жилья из-за высоких ипотечных процентов. Когда ситуация изменится, люди начнут обращаться в банки за деньгами, однако жилья в предложении может не быть. А этого допустить нельзя, подчеркнул Мутко.
«Цена возрастёт. Нужно и с потребителями тоже работать, заранее всё объяснять», — отметил глава государства.
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Элина Позднякова