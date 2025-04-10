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Путин призвал заранее разъяснять россиянам условия ипотеки

Владимир Путин и Виталий Мутко (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Виталий Мутко (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин призвал заранее объяснять россиянам условия ипотеки, чтобы не спровоцировать рост цен на жильё.
В четверг, 10 апреля, Путин провёл встречу с гендиректором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко. Они обсудили ипотечные программы, вовлечение в оборот федеральных земель, проектное финансирование и другие вопросы. В частности, речь шла и о льготной ипотеке.

По словам Мутко, сейчас россияне массово откладывают покупку жилья из-за высоких ипотечных процентов. Когда ситуация изменится, люди начнут обращаться в банки за деньгами, однако жилья в предложении может не быть. А этого допустить нельзя, подчеркнул Мутко.
«Цена возрастёт. Нужно и с потребителями тоже работать, заранее всё объяснять», — отметил глава государства.

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В РФ упало производство спирта
«Ъ»: производство спирта снизилось на 12% из-за роста акцизов
10 апреля 2025, 17:54

Фото: iStock/ Artem Ermilov

Производство пищевого спирта в РФ в январе — марте 2025 года упало на 12% относительно такого же периода 2024 года, до 12,94 млн декалитров, сообщила газета «Коммерсантъ».
Отмечалось, что отгрузки данной продукции снизились на 25%, до 8,39 млн декалитров. Главная причина — резкое повышение акцизов и минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкий алкоголь с начала 2025 года. Это повлекло за собой предновогодние закупки дистрибьюторами. С 1 января акциз на этиловый спирт вырос на 15%, до 740 рублей за литр, а МРЦ на водку возросли на 16,7%, до 349 рублей за 0,5 литра.

Снижение произошло и на рынке крепкого спиртного: производство водки упало на 22,7%, коньяка — на 25%. А вот выпуск вина, напротив, вырос на 11,5 –15,6%.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия сейчас проходит самый напряжённый этап на пути к снижению инфляции до целевого уровня.

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Экономист Скалкин: криптовалюты могут стать денежной системой будущего
09 апреля 2025, 23:37

Фото: iStock/bizoo_n

Криптовалюты могут стать денежной системой будущего, так как существующий сегодня принцип уже устарел. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Скалкин. По его словам, нынешняя денежная система мало чем отличается от той, что существовала 900 лет назад и работает по тем же законам.
«Новая концепция — это, когда актив находится в какой-то базе распределенных данных, а мы просто передаем права пользования этим активом — в этом вся сущность технологии распределенного реестра или блокчейна. Для нас, обычных пользователей — это просто иной способ расчета и поддержания функции денег, но в совершенно иной форме», — отметил экономист в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев поделился прогнозом о том, как импортные пошлины США отразятся на курсе рубля. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт уточнил, что в апреле-июне доллар подорожает до 93 рублей, евро — до 101 рубля, а юань — до 12,8 рублей.
«Президент США Дональд Трамп может использовать введение текущих высоких импортных пошлин в качестве жесткой переговорной позиции для заключения выгодной для Америки сделки с каждой конкретной страной. Поэтому сейчас трудно сказать, какие пошлины останутся в текущем виде на длительный срок. Тем не менее цена на нефть Brent упала до $65 за баррель — это минимум за три года», — пояснил аналитик.
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Набиуллина заявила, что сложности в снижении инфляции возрастают
09 апреля 2025, 14:24

Эльвира Набиуллина (фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Россия сейчас проходит самый напряжённый этап на пути к снижению инфляции до целевого уровня — об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, сообщает ТАСС.
Несмотря на возрастающие сложности, регулятор сохраняет уверенность в том, что уже к 2026 году темпы роста цен приблизятся к 4%.

Набиуллина вновь подчеркнула: умеренный уровень инфляции — ключ к снижению процентных ставок по кредитам, созданию условий для долгосрочных инвестиций и устойчивому развитию экономики. Это также помогает защитить доходы населения, сохранить сбережения и бороться с бедностью. Поэтому, по её словам, сейчас крайне важно удерживать высокую ключевую ставку.

Она отметила, что любое снижение ставки должно быть очень осторожным: инфляционные риски всё ещё велики и преждевременное смягчение политики может привести к новому скачку цен.

Вдобавок, Набиуллина указала на ещё один фактор нестабильности — торговые конфликты, начатые президентом США Дональдом Трампом. По её словам, это стало дополнительным внешним вызовом, за которым придётся следить с удвоенным вниманием.

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Стало известно, когда доллар снова будет стоить 100 рублей
Инвестратег Бахтин: доллар снова будет стоить 100 рублей к концу 2025 года
08 апреля 2025, 19:27

Фото: iStock/Lazy_Bear

Доллар снова будет стоить 100 рублей ближе к концу 2025 года. Таким прогнозом поделился инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. По его мнению, это может произойти на фоне сезонного ослабления платежного баланса и ожидаемого снижения ключевой ставки Центробанка РФ.
«Базово мы ждем движения курса доллара к 95 рублям к декабрю. При этом курсовая динамика в значительной мере продолжит зависеть от геополитики — урегулирование украинского конфликта, нормализация отношений с США поддержат все рублевые активы. И напротив, сохранение геополитической напряженности может расширять риск-премию в рубле [способствовать ослаблению российской валюты]», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем начальник отдела исследований «Альфа-Форекс» Спартак Соболев поделился прогнозами курса доллара, евро и юаня на этот месяц. В беседе с «Известиями» аналитик заявил, что валютные курсы достигнут показателей 82,5-89,5 рубля, 90-97 рублей и 11,2-12,2 рубля соответственно. По его мнению, до таких значений доллар, евро и юань должны добраться до середины апреля.
«Основное давление национальная валюта испытывает из-за резкого снижения нефтяных цен, которое усилит негативный экономический эффект во II квартале текущего года», — рассказал он.
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#сша
#доллар
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#курс
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На фестивале «Зарайская нива» дали старт весенним полевым работам в Подмосковье
07 апреля 2025, 12:32

Фото: администрация м. о. Зарайск

В Зарайске прошёл традиционный фестиваль-выставка «Зарайская нива». Он объединил местных сельхозпроизводителей и открыл весеннюю посевную кампанию, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Каждый год «Зарайская нива» собирает на одной площадке тех, кто трудится на земле, растит хлеб, вносит вклад в развитие агропромышленного комплекса.
«Скоро для аграриев начнётся горячая пора. Наша задача – выполнить все запланированные работы в срок, и пусть погода не подведёт! Желаю всем благодатной почвы и высоких урожаев», – отметил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко, давая старт весенне-полевым работам.
Фото: администрация м. о. Зарайск

На фестивале наградили лучших представителей агропромышленного комплекса округа.

Участники увидели агротехнику, которая будет работать на полях, попробовали фермерскую продукцию. Изюминкой «Зарайской нивы» стала выставка ретро-техники «Мы из СССР», которую организовала инициативная группа жителей.

Гостям фестиваля предложили насыщенную программу с анимационными площадками, творческими номерами местных коллективов, мастер-классами и фотозонами.

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