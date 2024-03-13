В России проходит конкурс «Старший вожатый Движения Первых»

Фото: сайт Движения Первых
В период с 16 февраля по 30 марта Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» проводит в стране Всероссийский конкурс «Старший вожатый Движения Первых».
Помощь и поддержку в организации и проведении конкурса оказывают региональные отделения движения. Основной целью конкурса является выявление и оказание поддержки наиболее талантливым лидерам, наставникам, деятелям государственной молодежной политики, представителям образовательных учреждений и организаций, детских и молодежных общественных объединений.
Участвовать в конкурсе могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет включительно при наличии высшего или среднего профессионального образования по направлениям «Образование и педагогические науки» или «Государственная молодежная политика», а также опыт работы в сфере образования, государственной молодежной политики, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и искусства, физической культуры и спорта, воспитательной работы не менее трёх лет.
Фото: сайт Движения Первых
Для участия в I – отборочном – этапе конкурса участники: регистрируются на официальном сайте Движения Первых; знакомятся с положением Всероссийского конкурса «Старший вожатый Движения
Первых»; подготавливают конкурсные материалы, а именно электронное портфолио и видеовизитку в соответствии с требованиями положения; заполняют электронную форму заявки на участие в конкурсе на сайте ДвижениПервых, а также прикрепляют ссылку на конкурсные материалы; проходят дистанционное тестирование (время тестирования составляет
приблизительно 120 минут).
Контактное лицо по вопросам организации Конкурса: Кропотина Мария Сергеевна, заместитель начальника отдела Департамента по работе с участниками Движения Первых, тел.: (495) 668-88-99 (доб. 6311), электронная почта: mkropotina@pervye.ru
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Участвовать в конкурсе могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет включительно при наличии высшего или среднего профессионального образования по направлениям «Образование и педагогические науки» или «Государственная молодежная политика», а также опыт работы в сфере образования, государственной молодежной политики, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и искусства, физической культуры и спорта, воспитательной работы не менее трёх лет.
Для участия в I – отборочном – этапе конкурса участники: регистрируются на официальном сайте Движения Первых; знакомятся с положением Всероссийского конкурса «Старший вожатый Движения
Первых»; подготавливают конкурсные материалы, а именно электронное портфолио и видеовизитку в соответствии с требованиями положения; заполняют электронную форму заявки на участие в конкурсе на сайте ДвижениПервых, а также прикрепляют ссылку на конкурсные материалы; проходят дистанционное тестирование (время тестирования составляет
приблизительно 120 минут).
Контактное лицо по вопросам организации Конкурса: Кропотина Мария Сергеевна, заместитель начальника отдела Департамента по работе с участниками Движения Первых, тел.: (495) 668-88-99 (доб. 6311), электронная почта: mkropotina@pervye.ru
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Александр Бойцов