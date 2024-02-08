В Кашире открыли первичное отделение «Движения первых»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
«В ряды организации вступили активные ученики школы-интерната, объединенные миссией: «Быть с Россией! Быть человеком! Быть вместе! Быть в движении! Быть первым!». Теперь каждый ученик сможет раскрыть свои способности и таланты благодаря проектам движения и поддержке единомышленников», — говорится в сообщении.Слова напутствия новым участникам движения сказала представительница отделения в городском округе Кашира Ангелина Фетисова. А ученики исполнили несколько художественных номеров.
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