Мероприятия в День памяти и скорби проходят по всему Подмосковью

Фото: пресс-служба администрации Московской области
Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби в Подмосковье, организовали «Единая Россия» и «Молодая гвардия Единой России». Они проходят до конца дня в Люберцах, Истре, Подольске, Серпухове, Яхроме и других городах. С речью выступил депутат Игорь Брынцалов. Парламентарий особо отметил величие народа, не давшего фашистам отобрать родную землю и свободу.
«Наш святой долг всегда помнить и чтить Героев Великой Отечественной войны, поддерживать наших уважаемых ветеранов. Они – пример мужества и непоколебимой любви к Родине», – сказал Брынцалов.
Он добавил, что новые защитники родины выросли, видя пример дедов и прадедов. Сегодня новые поколения борются с неонацистами в зоне спецоперации.
В Истре в память о павших героях Великой Отечественной войны зажгли больше пяти тысяч свечей в Снегирях у мемориала «Воинам-сибирякам». По словам главы Истры Татьяны Витушевой, наша родина в годы ВОВ не только сдержала удар врага, но и «задавила в корне коричневую чуму».
«Как показывает нынешняя действительность, об этом нельзя забывать», – сказала член Генерального Совета «Единой России».
На площади Славы Подольска зажгли 11 тысяч свечей. Каждый присутствующий зажег собственную, вспомнив героев, ковавших Победу в тылу. Многотысячные огни стали орденом Отечественной войны. Секретарь отделения партии в Подольске Григорий Артамонов отметил гордость города ратными подвигами его жителей. Подольск гордится ими по праву.
«Всемерную помощь фронту начали оказывать более 33 тысяч тружеников тыла, к станкам встали женщины и подростки, комсомольско-молодёжные бригады. «Всё для фронта. Всё для Победы!» – сказал Артамонов.
В Люберцах героев ВОВ почтили огнями 700 свечей на площади у Вечного огня. По словам главы Люберец Владимира Волкова, на фронт отправились больше 50 тысяч жителей, из которых 18 тысяч не смогли вернуться домой.
«Каждая эпоха рождает своих героев. Помнить героев и передать эту память потомкам — наш святой долг», – сказал Волков.Жители Серпухова выложили картину, на которой изображен Орден Отечественной войны с георгиевской лентой. Огоньки стали надписью «Серпухов помнит».
Яхромскими активистами подмосковной МГЕР на Перемиловской высоте выложены очертания известной «Катюши», реактивной системы залпового огня. Надпись «Рубеж обороны» стала композиционной частью.
Именно в этом месте был рубеж, где 5 декабря 1941 года бойцы Красной Армии остановили нацистов. Место является крайней восточной точкой их продвижения по фронтам, севернее столицы. Когда Яхрому освободили, красноармейцы пошли в победное контрнаступление.
Глава Московского областного регионального отделения МГЕР, член Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц отметила, что памятные акции проводятся по всему Подмосковью, проводятся торжественные митинги, а также лекции по истории.
«Эта акция — символ нашего единства и возможность еще раз почтить память ушедших героев. Это повод рассказать подрастающему поколению о том, какой подвиг совершили наши прадедушки и прабабушки, какой ценой досталась Победа. Мужество и самоотверженность советского народа не должны быть забыты», – заключила Алумянц.В 1941 году, 22 июня, началась Великая Отечественная война, унесшая жизни 27 миллионов граждан СССР. Она завершилась 9 мая 1945 года.
Никита Кротов