Мероприятия в День памяти и скорби проходят по всему Подмосковью

«Наш святой долг всегда помнить и чтить Героев Великой Отечественной войны, поддерживать наших уважаемых ветеранов. Они – пример мужества и непоколебимой любви к Родине», – сказал Брынцалов.





«Как показывает нынешняя действительность, об этом нельзя забывать», – сказала член Генерального Совета «Единой России».

«Всемерную помощь фронту начали оказывать более 33 тысяч тружеников тыла, к станкам встали женщины и подростки, комсомольско-молодёжные бригады. «Всё для фронта. Всё для Победы!» – сказал Артамонов.





«Каждая эпоха рождает своих героев. Помнить героев и передать эту память потомкам — наш святой долг», – сказал Волков.

«Эта акция — символ нашего единства и возможность еще раз почтить память ушедших героев. Это повод рассказать подрастающему поколению о том, какой подвиг совершили наши прадедушки и прабабушки, какой ценой досталась Победа. Мужество и самоотверженность советского народа не должны быть забыты», – заключила Алумянц.





Он добавил, что новые защитники родины выросли, видя пример дедов и прадедов. Сегодня новые поколения борются с неонацистами в зоне спецоперации.В Истре в память о павших героях Великой Отечественной войны зажгли больше пяти тысяч свечей в Снегирях у мемориала «Воинам-сибирякам». По словам главы Истры Татьяны Витушевой, наша родина в годы ВОВ не только сдержала удар врага, но и «задавила в корне коричневую чуму».На площади Славы Подольска зажгли 11 тысяч свечей. Каждый присутствующий зажег собственную, вспомнив героев, ковавших Победу в тылу. Многотысячные огни стали орденом Отечественной войны. Секретарь отделения партии в Подольске Григорий Артамонов отметил гордость города ратными подвигами его жителей. Подольск гордится ими по праву.В Люберцах героев ВОВ почтили огнями 700 свечей на площади у Вечного огня. По словам главы Люберец Владимира Волкова, на фронт отправились больше 50 тысяч жителей, из которых 18 тысяч не смогли вернуться домой.Жители Серпухова выложили картину, на которой изображен Орден Отечественной войны с георгиевской лентой. Огоньки стали надписью «Серпухов помнит».Яхромскими активистами подмосковной МГЕР на Перемиловской высоте выложены очертания известной «Катюши», реактивной системы залпового огня. Надпись «Рубеж обороны» стала композиционной частью.Именно в этом месте был рубеж, где 5 декабря 1941 года бойцы Красной Армии остановили нацистов. Место является крайней восточной точкой их продвижения по фронтам, севернее столицы. Когда Яхрому освободили, красноармейцы пошли в победное контрнаступление.Глава Московского областного регионального отделения МГЕР, член Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц отметила, что памятные акции проводятся по всему Подмосковью, проводятся торжественные митинги, а также лекции по истории.В 1941 году, 22 июня, началась Великая Отечественная война, унесшая жизни 27 миллионов граждан СССР. Она завершилась 9 мая 1945 года.