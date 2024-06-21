22 июня — День памяти и скорби: история начала войны, традиции памятной даты

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В России День памяти и скорби отмечают 22 июня. Это памятная дата. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни около 26, 6 млн советских граждан.
Об истории и традициях памятной даты расскажет редакция «Радио 1».
История начала войны
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия нанесла массированные удары по территории Союза Советских Социалистических Республик. Враг бомбил железнодорожные станции, аэродромы, военно-морские базы, а также города. О начале войны было объявлено по радио наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым. Он призвал людей сплотиться. Свое выступление Молотов завершил словами: «Враг будет разбит. Победа будет за нами».
Война, трагедией вошла практически в каждую советскую семью. Завершилась — 9 мая 1945 года, спустя 1418 дней. Она обратила в развалины села и целые города, привела к гибели многих миллионов человек. Самые большие людские потери понес Советский Союз. Они составили 26,6 млн человек. Советскому народу пришлось стоять насмерть. Невозможно сопоставить ущерб, который понесла наша страна, с чем-то ещё. Это был геноцид. В победу над ним Советский Союз внес главный вклад.
В 1992 году Верховный Совет России объявил 22 июня Днем памяти защитников Отечества. В 1996 году президент РФ Борис Ельцин предложил другое название — День памяти и скорби. Президент России Владимир Путин в 2007 году закрепил за Днем памяти и скорби статус государственной памятной даты.
В России 22 июня отмечается День памяти и скорби
Самая главная традиция Дня памяти и скорби — возложение цветов к памятникам героев ВОВ. Глава государства и другие официальные лица возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата, которая расположена у стен Кремля. Помимо этого, по всей стране проходят памятные акции и траурные митинги.
С 2009 года проводится акция «Свеча памяти». 22 июня по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. Люди приходят к местам, связанным с ВОВ, и зажигают там свечи. Делают это и во многих других странах.
В России стартовала 16-я международная мемориальная акция «Свеча Памяти»
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