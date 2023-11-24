В России пройдет конкурс практик здорового образа жизни

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Общественная палата Российской Федерации в лице Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни ежегодно проводит Всероссийский конкурс «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации».
Этот конкурс объединяет более десяти тысяч представителей общественных организаций, гражданских активистов, лидеров спортивных и ЗОЖ-сообществ.
Основными задачами конкурса являются популяризация физической культуры и спорта в стране, особенно среди молодежи, привлечение внимания социально ориентированных некоммерческих организаций к развитию и совершенствованию форм организации физкультурно-спортивной деятельности, развитие физкультуры, спорта и здорового образа жизни в сельских районах страны и в малых городах и так далее.
В 2023 году конкурс проводится в следующих номинациях: «Лучший тренер-преподаватель»; «Лучшие практики ЗОЖ-НКО»; «Лучшие практики по реинтеграции»; «Лучшие практики ЗОЖ для лиц с ограниченными возможностями»; «Лучшие практики ЗОЖ на селе». Подать заявку для участия в конкурсе можно до 30 ноября на сайте https://request.konkurszozh.ru/registration/.
Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится 25 декабря 2023 года.
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Основными задачами конкурса являются популяризация физической культуры и спорта в стране, особенно среди молодежи, привлечение внимания социально ориентированных некоммерческих организаций к развитию и совершенствованию форм организации физкультурно-спортивной деятельности, развитие физкультуры, спорта и здорового образа жизни в сельских районах страны и в малых городах и так далее.
Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится 25 декабря 2023 года.
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Александр Бойцов