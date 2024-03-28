В России пройдёт Форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла»

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В России с 27 по 30 мая будет проходить X Международный Форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла». Об этом «Радио 1» сообщили в Минпромторге России.
Мероприятие организуют Министерство промышленности и торговли РФ и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.
Программа Форума будет поделена на тематические блоки: технологии и инновации, электронная коммерция, логистика, маркетинг, HR, фармацевтика, финтех, торговые форматы и пространства, индустрия моды, WineRetailWeek и конгресс по борьбе с нелегальной торговлей.
Форум проводится ежегодно. На его площадке собираются представители федеральных и региональных розничных сетей, предприятий электронной торговли, IT и сервисных компаний, поставщиков оборудования, банков, федеральных и региональных органов власти, отраслевых объединений ритейлеров и производителей.
Отмечается, что спикерами традиционно выступят министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент X5 Group Екатерина Лобачёва, управляющий директор OZON Сергей Беляков, основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и другие.
В рамках Форума состоятся пленарные заседания, конференции, презентации и круглые столы.
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Программа Форума будет поделена на тематические блоки: технологии и инновации, электронная коммерция, логистика, маркетинг, HR, фармацевтика, финтех, торговые форматы и пространства, индустрия моды, WineRetailWeek и конгресс по борьбе с нелегальной торговлей.
Отмечается, что спикерами традиционно выступят министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент X5 Group Екатерина Лобачёва, управляющий директор OZON Сергей Беляков, основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и другие.
В рамках Форума состоятся пленарные заседания, конференции, презентации и круглые столы.
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Анастасия Чинкова