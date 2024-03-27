Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса

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Президент России Владимир Путин призвал максимально сократить количество проверок российского бизнеса в стране. Об этом он заявил в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры, передает ТАСС.
При этом нужно обеспечить полную защиту прав граждан, потребителей товаров и услуг, отметил глава государства.
Другими словами: необходимо снизить административное давление, однако соблюсти интересы потребителей.
К защите прав предпринимателей, а также к остальным участникам хозяйственной жизни предъявляют высокие требования, поскольку для страны важна здоровая и эффективная экономика. Это особенно важно в нынешнее время, подчеркнул Путин.
Он также добавил, что власти и дальше будут упрощать экономические ограничения и расширять экономические свободы для роста деловой активности и создание благоприятных условий для отечественных компаний.
В планах властей — с 2025 года полностью перейти на риск-ориентированный подход, позволяющий использовать профилактические меры там, где риски отсутствуют.
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Другими словами: необходимо снизить административное давление, однако соблюсти интересы потребителей.
Он также добавил, что власти и дальше будут упрощать экономические ограничения и расширять экономические свободы для роста деловой активности и создание благоприятных условий для отечественных компаний.
В планах властей — с 2025 года полностью перейти на риск-ориентированный подход, позволяющий использовать профилактические меры там, где риски отсутствуют.
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Ювелина Бернст