В России проводится Национальный чемпионат творческих компетенций АртМастерс

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В России проводится пятый юбилейный сезон Национального открытого чемпионата творческих компетенций АртМастерс. Проект реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ , министерства просвещения РФ, министерства культуры РФ и Правительства Москвы.
Целью чемпионата является поддержка лучших молодых представителей творческих профессий, создание благоприятных условий для раскрытия их потенциала и содействие росту престижа творческих профессий. Чемпионат АртМастерс — это платформа, на которой профессионалы и эксперты самого высокого уровня, создающие ландшафт индустрии в России и странах СНГ, передают свои знания участникам Чемпионата, способствуют их профессиональной интеграции в индустрию, а также обращаются к широкой аудитории, интересующейся передовыми проектами креативных технологий.
ArtMasters — экосистема по формированию кадрового потенциала креативных индустрий в России, творческая лаборатория для создания новых уникальных компетенций и отбору специалистов, готовых встроиться в технологические и производственные процессы любой сложности в самых крупных медиакорпорациях, театрах и кинокомпаниях.
Для участия в чемпионате необходимо заполнить анкету и портфолио на сайте artmasters.ru, пройти онлайн-тестирование, выполнить онлайн-задания, попасть в ТОП-10 финалистов своей компетенции. Приём заявок осуществляется до 27 апреля. На финале в Москве соберутся лучшие из лучших — 100 человек, которых выберут эксперты АртМастерс. Победители чемпионата будут объявлены 3 августа 2024 года в комплексе «Техноград».
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ArtMasters — экосистема по формированию кадрового потенциала креативных индустрий в России, творческая лаборатория для создания новых уникальных компетенций и отбору специалистов, готовых встроиться в технологические и производственные процессы любой сложности в самых крупных медиакорпорациях, театрах и кинокомпаниях.
Читайте также:
В России стартовал отборочный тур чемпионата «АртМастерс-регионы»
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Александр Бойцов