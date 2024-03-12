Региональный чемпионат «Профессионалы» стартовал в Красногорске

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
В 2024 году в региональном чемпионате профессионального мастерства примут участие более 2000 студентов и школьников.
На базе Красногорского колледжа студенты и школьники поборются за первое место в региональном состязании по профессиональному мастерству в шести IT- компетенциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Чемпионат состоит из четырех модулей, первый основан на графическом дизайне и верстке веб-страниц. Второй и третий модуль ориентируются на программирование серверной части и клиентской части. И четвёртый модуль включает в себя задания на вёрстку и программирование.
По словам главного специалиста компетенции «Веб-технологии» Андрея Можаева, все модули имеют практическое значение, ведь с похожими задачами студенты будут сталкиваться уже на рабочем месте.
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
По словам главного специалиста компетенции «Веб-технологии» Андрея Можаева, все модули имеют практическое значение, ведь с похожими задачами студенты будут сталкиваться уже на рабочем месте.
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Дана Игумнова