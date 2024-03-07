В России разработали образовательный проект «Россия в регионе Южных морей»

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В России разработали образовательно-просветительский проект «Россия в регионе Южных морей. По следам русских открытий», об этом сообщает фонд имени Миклухо-Маклая.
В разработке проекта приняли участие учёные РАН из Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона.
По мнению разработчиков проекта, знание истории помогает сохранить культуру и самобытность страны.
Все желающие могут ознакомиться с иллюстрированным онлайн-изданием и узнать много нового и интересного о том, какой вклад в развитие России внесли морские открытия.
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«Проект ставит своей целью образование и просвещение в области достижений России в ходе русских морских походов и научных экспедиций XIX- XXI вв. для развития кругозора, углубления знаний в области истории и географии, патриотического воспитания», — уточнили представители фонда.
Все желающие могут ознакомиться с иллюстрированным онлайн-изданием и узнать много нового и интересного о том, какой вклад в развитие России внесли морские открытия.
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Евгения Парфентьева