Красногорский проект «Мужественные люди» отмечен премией «Мы рядом. Доброе дело»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Социально-значимый проект из Красногорска стал лауреатом XI премии «Мы рядом. Доброе дело». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Премией отмечен проект Петрово-Дальневской детской школы искусств «Мужественные люди». Это серия концертных мероприятий, организованных под руководством Кристины Казанчян на сцене Центрального клинического военного санатория Минобороны «Архангельское». Участники проекта своими выступлениями выражали поддержку и благодарность за самоотверженность и героизм участникам СВО, проходящим реабилитацию в медучреждении», – говорится в сообщении.В администрации напомнили, что в этом году губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подводя итоги премии, отметил не только героические поступки защитников Родины, совершённые в ходе спецоперации, а также проекты по поддержке участников СВО и их близких.
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Лора Луганская