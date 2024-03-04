В январе стартовал IV Всероссийский студенческий проект «Твой Ход»

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В январе текущего года стартовал четвертый сезон Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
Студенческий проект «Твой ход» входит в линейку проектов платформы «Россия – страна возможностей» и создает возможности для развития и реализации способностей студентов.
В четвертом сезоне проекта планируется провести для студентов два конкурсных трека. Трек «Делаю» должен выявить лидерскую позицию среди студентов, которые могут вовлекать других в изменения в стране. Всего определят 200 проектов, лидеры которых получат один миллион рублей. Заявки можно подавать с 25 января по 11 марта текущего года.
Трек «Первопроходец» должен дать возможность первокурсникам заявить о себе и познакомиться с экосистемой молодежной политики страны. Здесь определят 400 победителей. Они также получат ценные призы и подарки от проекта «Твой Ход» и партнеров. Первокурсники 2023 года могут подавать заявки на участие с 25 января по 25 февраля, а первокурсники 2024 года – с 1 сентября по 30 сентября.
В рамках четвертого сезона проекта «Твой ход» планируется экспедиция по изучению российского студенчества и создание сборника «Традиции и тенденции российского студенческого сообщества», годовое исследование «100 вопросов о студенчестве». Также будет проведен конкурс для профессорско-преподавательского состава, и конкурс на разработку лучшей программы адаптации для вузов.
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В четвертом сезоне проекта планируется провести для студентов два конкурсных трека. Трек «Делаю» должен выявить лидерскую позицию среди студентов, которые могут вовлекать других в изменения в стране. Всего определят 200 проектов, лидеры которых получат один миллион рублей. Заявки можно подавать с 25 января по 11 марта текущего года.
В рамках четвертого сезона проекта «Твой ход» планируется экспедиция по изучению российского студенчества и создание сборника «Традиции и тенденции российского студенческого сообщества», годовое исследование «100 вопросов о студенчестве». Также будет проведен конкурс для профессорско-преподавательского состава, и конкурс на разработку лучшей программы адаптации для вузов.
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Элина Позднякова