В России с апреля изменятся требования для получения водительских прав

Фото: iStock/ SergeiGorin
В России с 1 апреля изменятся требования для получения водительских прав, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Во-первых, для сдачи экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения необходимо будет предоставить СНИЛС. Это не коснется только сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств в России, членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных при МИД, членов их семей, а также лиц, не являющиеся гражданами России и не имеющих страхового номера индивидуального лицевого счета. При отсутствии СНИЛС Госавтоинспекция будет запрашивать эти сведения самостоятельно.
Во-вторых, кандидату в водители необходимо будет предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык иностранного паспорта или иного иностранного документа, удостоверяющего личность, а также письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав.
Аналогичные документы нужно будет предъявить и для замены водительского удостоверения.
Читайте также:
Кандидатов в водители при провале трех экзаменов обяжут ждать полгода
Электронные водительские удостоверения приравняют к бумажным
Автоэксперт Кадаков: Части россиян необходимо заменить водительские права
Во-вторых, кандидату в водители необходимо будет предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык иностранного паспорта или иного иностранного документа, удостоверяющего личность, а также письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав.
Читайте также:
Кандидатов в водители при провале трех экзаменов обяжут ждать полгода
Электронные водительские удостоверения приравняют к бумажным
Автоэксперт Кадаков: Части россиян необходимо заменить водительские права
Ювелина Бернст