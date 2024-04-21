В России снизились продажи табачных изделий

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Розничные продажи сигарет в России в 2023 году составили 1 000 сигарет на человека. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на доклад Министерства здравоохранения РФ о результатах.
Отмечается, что потребление алкоголя также снизился до 8,44 литра. Число россиян, ведущих здоровый образ жизни, в 2023 году увеличится с 7,2 до 9,1 на 100 000 населения.
В ноябре было объявлено, что за первые 10 месяцев 2023 года спрос на безрецептурные средства для отказа от курения вырос на 13 % по сравнению с предыдущим годом.
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Александр Климов