Минздрав Подмосковья обновил списки находящихся в больницах после теракта в «Крокусе»

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Министерство здравоохранения Московской области опубликовало актуальную информацию о пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», находящихся в больницах Москвы и Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.
«Полный список пострадавших с наименованием медицинских учреждений, в которых они проходят лечение, по состоянию на 14:00 29 марта размещён на официальном сайте регионального Минздрава и доступен по ссылке», — отмечается в сообщении.Террористический акт произошёл вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». В «Крокус Сити Холл» ворвались вооружённые мужчины и открыли стрельбу по людям, а затем подожгли здание.
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