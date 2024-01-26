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В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров, сообщили РИА Новости в компании-разработчике данного БПЛА «Хардберри-РусФактор».
«Сегодня мы предлагаем военному ведомству наш БПЛА „Ловкий“. Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей — он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 километров в час. Мы выбрали такую схему для экономии энергии — он взлетает как обычный квадрокоптер, потом уже самостоятельно разгоняясь в воздухе летит по законам аэродинамики как самолет», — сказал гендиректор компании Алексей Герман.
В «РусФакторе» пояснили, что действующие сегодня с двух сторон в зоне СВО беспилотники вертикального взлета и посадки нельзя назвать конвертопланами в «классическом» понимании этого термина.
«Все представленные сегодня на рынке дроны вертикального взлета и посадки делаются следующим образом: у них по четыре винта на „штангах“, корпус и приделанные крылья для вертикального взлета. Однако по сути эти БПЛА остаются обычными квадрокоптерами, скорость которых достигает максимум 85 километров в час, такими же медленными и неповоротливыми», — подчеркнул заместитель гендиректора компании Дмитрий Евсеев.
При этом БПЛА «Ловкий» летит «на крыльях» и расходует на 70 процентов меньше энергии, чем любой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше.
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В «РусФакторе» пояснили, что действующие сегодня с двух сторон в зоне СВО беспилотники вертикального взлета и посадки нельзя назвать конвертопланами в «классическом» понимании этого термина.
При этом БПЛА «Ловкий» летит «на крыльях» и расходует на 70 процентов меньше энергии, чем любой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше.
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Артем Кузьмин