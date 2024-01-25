Макгрегор: Украина может перенести столицу из Киева во Львов после поражения ВСУ

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украине придется перенести столицу из Киева во Львов после поражения украинских войск. Об этом Макгрегор сообщил в интервью Judging Freedom.
Ранее отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ активно наступают на украинские позиции на Купянском направлении в Харьковской области. Кривонос подчеркнул, что бойцы российской армии успешно применяют FPV-дроны для обеспечения прикрытия и находит слабые места противника.
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Екатерина Коршунова