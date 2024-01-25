Жители курского поселка Тёткино остались без тепла и света после обстрела ВСУ

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Украинская сторона обстреляла поселок Теткино в Курской области, после чего в домах пропало отопление, также некоторые жители остались без электричества. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Посёлок Тёткино Глушковского района попал под обстрел со стороны Украины. Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Также часть посёлка осталась без электроснабжения», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что специалисты приступят к ремонту поврежденных сетей сразу, как будет безопасно.
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