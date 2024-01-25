Радио1
Главная / Новости / Общество/ Жители курского поселка Тёткино остались без тепла и света после обстрела ВСУ

Жители курского поселка Тёткино остались без тепла и света после обстрела ВСУ

25 января 2024, 22:20
Фото: iStock/Standart

Фото: iStock/Standart

Украинская сторона обстреляла поселок Теткино в Курской области, после чего в домах пропало отопление, также некоторые жители остались без электричества. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Посёлок Тёткино Глушковского района попал под обстрел со стороны Украины. Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Также часть посёлка осталась без электроснабжения», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что специалисты приступят к ремонту поврежденных сетей сразу, как будет безопасно.


Также губернатор рассказал, что при украинской атаке повреждены фасады и выбиты стекла у двух многоквартирных домов. По словам Старовойта, всем жителям пострадавших домов будет оказана помощь в восстановлении повреждений после обстрела.

Читайте также:

Оператор дрона ВСУ сбросил боеприпас на женщину в Белгородской области

Гладков: Над белгородским селом сбит беспилотник

Украинский беспилотник попытался атаковать Белгородскую область
#губернатор
#помощь
#специалисты
#telegram
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США проверят данные о том, что Ил-76 сбили с помощью американского оружия
США изучат данные о возможном применении американского оружия при крушении Ил-76
25 января 2024, 23:24

США расследуют информацию о возможном использовании американского оружия при поражении украинского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявила во время брифинга заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, данный вопрос находится в центре внимания Вашингтона.

«Мы изучаем данный вопрос», — заявила Сингх.
Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заверил журналистов, что США «никоим образом» не имеют отношения к катастрофе Ил-76.
Напомним, в результате инцидента, произошедшего в среду, погибли 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, шестерых членов экипажа и трех сопровождающих.

Читайте также:

Стало известно, где похоронят двух погибших летчиков Ил-76

Песков: Россия была, есть и будет открыта для мирных переговоров

СК опубликовал первые результаты расследования крушения Ил-76
#сша
#россия
#отношения
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, где похоронят двух погибших летчиков Ил-76
Двух погибших летчиков Ил-76 похоронят в Саратове и Балашове
25 января 2024, 22:55

Фото: iStock/dragana991

Двух погибших летчиков, сбитого ВСУ над Белгородской областью Ил-76, похоронят в Саратове и Балашове. Такую информацию передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Двух лётчиков, окончивших Краснодарское высшее военное авиационное училище, похоронят в Саратове и Балашове, поскольку они оттуда», - рассказал источник.

Ранее губернатор Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что командиром самолёта ИЛ-76, который Вооружённые силы Украины (ВСУ) сбили в небе над Белгородской областью, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Лётчик Беззубкин служил в Сирии и тушил пожары в Турции, за что получил несколько госнаград. У него остались жена и маленькая дочь.

Читайте также:

Власти Оренбургской области назвали всех членов экипажа разбившегося Ил-76

Экипаж упавшего самолёта Ил-76 посмертно представят к госнаградам

Губернатор Оренбургской области сообщил подробности о погибших летчиках Ил-76
#губернатор
#пожары
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
60-летнюю Климовскую музыкальную школу в этом году ждёт капремонт
25 января 2024, 22:41

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

В этом году в Климовской музыкальной школе проведут капитальный ремонт. Об этом на встрече с родительским активом объявил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
«Учреждение культуры скоро отметит 60-летие. К работам уже приступил Фонд капитального ремонта. На объекте ведётся замена внутренних инженерных систем, обновлены радиаторы. Параллельно специалисты приступили к подготовке документации для включения музыкальной школы в программу капремонта, что позволит уже в этом году приступить к глобальным работам», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.
В здании заменят окна, инженерные коммуникации, электрику, выполнят косметический ремонт. Как отметил глава муниципалитета, ещё одна важная тема – состояние музыкальных инструментов. В следующем году, по словам Артамонова, начнётся поэтапное обновление инструментальной базы.

В школе учатся 450 ребят. Они могут освоить игру на фортепиано, баяне, аккордеоне, домре, балалайке, акустической и бас-гитаре, синтезаторе, флейте, скрипке, саксофоне, кларнете и других инструментах.

Читайте также:

Для 18 тыс жителей Электрогорска открыли обновлённую поликлинику

Воробьёв объявил о предстоящем открытии в Подмосковье 39 школ и 34 садиков

В Подмосковье до конца года заменят лифты более чем в 180 домах
#григорий артамонов
#подольск
#климовск
#музыкальная школа
#капремонт
#дети
#родители
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Движение поездов на участке Чисмена-Волоколамск возобновлено
25 января 2024, 21:33

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Движение поездов возобновлено в Московской области на участке Чисмена - Волоколамск Рижского направления Московской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали.
Сообщается, что компенсационные автобусы завершили свою работу.

«На период работ по восстановлению движения поездов на станции Волоколамск были назначены компенсационные автобусы, которые доставляли пассажиров от станции Чисмена в Волоколамск и обратно. Также для пассажиров было организовано информирование о времени и месте работы автобусов. Работа автобусов происходила своевременно вплоть до восстановления движения поездов», — сообщил представитель ЦППК Сергей Мелешко.

Согласно информации источника, несколько поездов от/до Волоколамска и Шаховской могут следовать с задержкой. Принимаются необходимые меры по сокращению опозданий.

Напомним, ранее в пресс-службе МЖД сообщили, что движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления временно приостановлено из-за схода снегоочистельной машины. Для восстановительных работ на место направили восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев.

Читайте также:

На участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления с рельсов сошёл поезд

От станции Чисмена до Волоколамска курсируют компенсационные автобусы

Свыше 100 единиц спецтехники задействованы в расчистке железнодорожных путей от снега
#мжд
#движение
#поезда
#автобусы
#волоколамск
#цппк
#меры
#станции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье нашли потерявшегося в электричке той-терьера Арчи
25 января 2024, 21:18

Фото: Istockphoto / Hanna Bohdan

Потерявшегося в Подмосковье пса Арчи скоро передадут хозяину, пишет телеграм-канал Baza. Ранее сообщалось, что хозяин ехал вместе с питомцем в электричке и поругался с другим пассажиром. Мужчину высадили из вагона, а пёс остался внутри.
Позднее выяснилось, что мужчина был высажен вместе с собакой. Той-терьер был без поводка и незаметно забежал в поезд.

Хозяин искал животное больше недели. Несколько раз ему звонили мошенники, уверяя, что нашли Арчи, и просили денег. Однако в четверг история успешно завершилась.

Читайте также:

В Подмосковье шесть дней разыскивают высаженного из электрички той-терьера Арчи

Одна вещь спасёт жизнь: зоозащитники объяснили, как не потерять питомца в транспорте

В Госдуме призвали наказать виновного в смерти кота Твикса
#собака
#электричка
#подмосковье
#московская область
#животные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орнитолог Гунин: Закармливание птиц приводит к страшным последствиям
25 января 2024, 20:57

Фото: istockphoto.com/sindlera

Орнитолог-любитель, натуралист Владимир Гунин заявил, что подкармливать птиц летом и строить им скворечники зимой вредит им самим.
Так, например, совы из-за подкармливания перестают охотиться, что для них пагубно.

По его словам, если нарушатся цепочки питания из-за излишней подкормки, то птицы могут и вовсе исчезнуть.

«Природа создала их для того, чтобы сокращать численность грызунов, которые плодятся очень быстро. Это делают и кошки, которых мы тоже разбаловали. Как известно, помимо эволюции, есть и деволюция, когда несколько поколений какие-то способности у животных отпадают за ненадобностью», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Гунин.

Читайте также:

Орнитологи рекомендовали не мешать купчинским совам вести привычный образ жизни

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе наблюдателей за птицами

Корниец: Контроль за квартирными «приютами» надо ужесточить
#природа
#птицы
#совы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин: на фестиваль молодежи в Сочи подали заявки 300 тысяч человек из 190 стран
25 января 2024, 20:57

Фото: iStock/Kar-Tr

Президент России Владимир Путин заявил, что на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи в этом году, поступили заявки от 300 тысяч человек из 190 стран мира. Об этом Путин сообщил на встрече со студентами в Калининграде.
Глава государства отметил, что мероприятие обещает иметь масштабный и интересный характер. Путин напомнил, что СССР на постоянной основе принимал мероприятия схожего уровня и численности участников.

Российский лидер выразил надежду на то, что фестиваль пройдет на высоком уровне. Всемирный фестиваль молодежи пройдет на территории «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта текущего года.

Напомним, сегодня Владимир Путин провел встречу со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, в ходе которой президент поздравил студентов, аспирантов и преподавателей с Днем российского студенчества и рассказал о новшествах в сфере образования.

Читайте также:

Путин поздравил студентов и преподавателей с Днем российского студенчества

В России повысили президентскую стипендию

Путин ответил на вопрос о переходе на новую систему высшего образования
#фестиваль
#владимир путин
#президент
#сочи
#мероприятия
#молодёжь
#студенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей российского региона предупредили о проблемах с интернетом
Ведерников: в Псковской области LTE не будет ловить из-за технических работ
25 января 2024, 20:40

Фото: iStock/ipopba

Губернатор региона Михаил Ведерников написал в своем телеграм-канале, что в Псковской области из-за проведения технических работ пропадет мобильный интернет стандарта LTE c 25 по 30 января включительно с 23:00 до 06:00.
По словам губернатора, 3G-интернет будет продолжать работу, но во многих населенных пунктах он отсутствует, так как данный формат сети устарел. Ведерников попросил местных жителей внимательно отнестись к этим данным с учетом того, что по ночам, скорее всего, будет трудно вызывать такси или воспользоваться мобильным банком.

Ранее сообщалось, что информаторы из Московской области прошли онлайн-обучение, по итогу которого состоялось тестирование. Все экзаменуемые справились с заданиями. Сейчас в территориальных избирательных комиссиях Подмосковья проводятся очные семинары.

Читайте также:

Подмосковные информаторы прошли онлайн-тестирование по программе «ИнформУИК»

В России произошёл сбой в работе зарубежных сайтов

В работе интернет-провайдера «АйПильсин» произошел сбой
#такси
#интернет
#сбой
#тестирование
#обучение
#онлайн
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Член ОП Малькевич призвал наказывать треш-стримеров
25 января 2024, 20:35

Фото: istockphoto.com/Andrii Lysenko

Журналист, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич заявил, что треш-стримеры нередко представляют опасность и в то же время транслируют шокирующий контент, демонстрируя плохой пример в том числе детям и подросткам.
В этой связи Малькевич призвал наказывать подобных блогеров.

«В некоторых случаях общественного порицания и блокировки канала недостаточно. Треш-стримы порой выходят не только за рамки морали и этики, но и за рамки закона. Стримеры не гнушаются демонстрацией непристойного контента, транслируют издевательства над людьми и животными, иногда дело доходит до убийств», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Малькевич.

Ранее медиа-инфлюенсеры встретились с членами Общественной палаты РФ и обсудили вопросы влияния запрещённых платформ на российскую аудиторию, на встрече были выдвинуты предложения для борьбы с распространением фейковой информации в Сети, защиты несовершеннолетних в Интернет-пространстве и фильтрации контента.

Читайте также:

Общественная палата выступила за тотальный запрет ведения соцсетей подростками

Блогер Гаджиев гоняет по Москве на скорости в 200 километров в час

Суд в Москве заочно арестовал блогера Шпака по делу о фейках о ВС РФ
#интернет
#медиа
#запрет
#общественная палата
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф