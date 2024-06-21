В России стартовала 16-я международная мемориальная акция «Свеча Памяти»

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21-22 июня текущего года в РФ, ближнем и дальнем зарубежье проходит 16-я Международная мемориальная акция «Свеча Памяти». Об этом информирует общественный Оргкомитет Международной мемориальной акции «Свеча Памяти».
Отмечается, что акция началась в столице, в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе, где были зажжены Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев и воинской славы России, а также проведено поминальное богослужение. Данная мемориальная акция является не только скорбью, но и гордостью за народ, который выстоял и победил в кровопролитной войне.
Заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Ирина Яровая отметила, что Елоховский храм был выбран не случайно, поскольку первый молебен за Победу прошел именно в этом месте.
Председатель Президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой Российской Федерации, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что страна потеряла слишком много жизней в войне, которую развязала западная коалиция во главе с фашистской Германией. Он добавил, что сегодня победа может быть одержана только в том случае, если весь российский народ объединится.
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Заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Ирина Яровая отметила, что Елоховский храм был выбран не случайно, поскольку первый молебен за Победу прошел именно в этом месте.
«Наши мужественные солдаты и тогда, и сейчас верой и правдой защищают мир, добро и справедливость. И сегодня, когда идет война, когда наши ребята, вновь ценой своей жизни противостоят фашизму, — «Свеча Памяти», имеет особо важное значение», — приводит слова Яровой Общественная Служба Новостей.
Председатель Президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой Российской Федерации, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что страна потеряла слишком много жизней в войне, которую развязала западная коалиция во главе с фашистской Германией. Он добавил, что сегодня победа может быть одержана только в том случае, если весь российский народ объединится.
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Екатерина Коршунова