В России проведут акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби

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22 июня, в 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в России проведут ряд мемориальных мероприятий, включая флешмобы, спектакли и концерты, сообщает пресс-служба Национального центра исторической памяти при президенте РФ.
«Мероприятия начнут проводить в ночь на 22 июня. В частности, волонтёры Победы и активисты «Бессмертного полка России» организуют акцию «Огненные картины войны» — в России и за рубежом будут созданы масштабные огненные инсталляции, связанные с войной и Победой», — говорится в сообщении.Кроме того, у воинских мемориалов по всей стране будет проводиться акция «Свеча памяти» в память о тех, кто боролся с нацисткой Германией. А у подножия Ржевского мемориала советскому солдату в ночь на 22 июня состоится концерт-реквием, который прервётся в 4 утра звуком бомбёжки и артиллерийских обстрелов. Потом прозвучит голос Левитана, а все участники концерта споют «Вставая, страна огромная!».
В День памяти и скорби в стране пройдёт минута молчания — она начнётся в 12:15. Прервётся вещание по всем телеканалам и в радиоэфире, остановится транспорт, замрёт работа и люди вспомнят героев, отдавших жизнь за Победу в войне.
На 22 июня запланированы также иммерсионные театральные постановки, посвящённые войне, световые шоу и различные патриотические акции.
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