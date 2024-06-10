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В России проведут акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби

10 июня 2024, 12:47
Фото: iStock/iZhenya

Фото: iStock/iZhenya

22 июня, в 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в России проведут ряд мемориальных мероприятий, включая флешмобы, спектакли и концерты, сообщает пресс-служба Национального центра исторической памяти при президенте РФ.
«Мероприятия начнут проводить в ночь на 22 июня. В частности, волонтёры Победы и активисты «Бессмертного полка России» организуют акцию «Огненные картины войны» — в России и за рубежом будут созданы масштабные огненные инсталляции, связанные с войной и Победой», — говорится в сообщении.
Кроме того, у воинских мемориалов по всей стране будет проводиться акция «Свеча памяти» в память о тех, кто боролся с нацисткой Германией. А у подножия Ржевского мемориала советскому солдату в ночь на 22 июня состоится концерт-реквием, который прервётся в 4 утра звуком бомбёжки и артиллерийских обстрелов. Потом прозвучит голос Левитана, а все участники концерта споют «Вставая, страна огромная!».



В День памяти и скорби в стране пройдёт минута молчания — она начнётся в 12:15. Прервётся вещание по всем телеканалам и в радиоэфире, остановится транспорт, замрёт работа и люди вспомнят героев, отдавших жизнь за Победу в войне.

На 22 июня запланированы также иммерсионные театральные постановки, посвящённые войне, световые шоу и различные патриотические акции.

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#22 июня
#патриотизм
#акции
#россия
#великая отечественная война
В Москве пройдет всероссийская конференция, посвященная укреплению института семьи
10 июня 2024, 13:11

Фото: istockphoto / kasto80

Московская область примет участие в конференции, посвященной укреплению института семьи и направленной на решение проблемы сиротства «Россия без сирот - до последнего 2024». Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Желтый аист».
Деловая программа конференции состоится на площадке Конгресс-центра Торгово-промышленной палаты РФ с 12 по 13 июня.

«В этом году конференция будет посвящена теме: «Семья — центр помогающих стратегий и колыбель традиционных российских ценностей». Основные темы пленарных сессий и семинаров: пленарная сессия «Семья — эффективная платформа ценностно-ориентированной помощи детям и семьям группы риска», «Разыскиваются профессионалы с миссией в сердце: индивидуальный маршрут развития в ценностно-ориентированном добровольчестве», круглый стол: «Семья, а не просто опекуны — особенности сопровождения опекаемых детей после достижения 18 лет», семинар «Помощь помогающему — особенности сохранения ресурсного баланса у людей помогающих профессий», дискуссионная панель «Крепкая и многодетная семья — поиск эффективных подходов к развитию института семьи в России» и форсайт «Крепкая семья, как фактор устойчивого развития экономики страны», — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что спикерами и гостями конференции станут эксперты в области помощи детям и семьям группы риска, успешные супруги и родители, руководители некоммерческих организаций и государственных ведомств.

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Готовность капремонта в школе №9 Наро-Фоминска достигла 45%
10 июня 2024, 13:01

Фото: istockphoto / kasto80

Капитальный ремонт проводится в двух корпусах школы №9 имени космонавта Лебедева на улице Шибанкова в Наро-Фоминске, в настоящий момент работы выполнены на 45%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В основном корпусе сейчас монтируют системы электро- и водоснабжения, а также отопительную систему, ведутся фасадные и кровельная работы и внутренняя отделка помещений. Во втором корпусе идёт обустройство инженерных сетей, фасадные работы, рабочие усиливают дверные проёмы и монтируют оконные блоки», — говорится в сообщении.
В работах задействованы более 60 человек, используется две единицы техники. Капитальный ремонт финансируется из бюджета Московской области.

Отремонтированная школа должна заработать 1 сентября.

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Несовершеннолетний секс: Эксперт раскрыл, кто виноват в беременностях школьниц
Сексолог Теслер: Школьницы становятся мамами из-за раннего полового созревания
10 июня 2024, 12:43

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В России очень остро стоит проблема подростковых беременностей. По информации из открытых источников, ежегодно мамами становятся 11 тысяч несовершеннолетних девочек, ещё три тысячи прибегают к процедуре прерывания беременности.
Психиатр, сексолог, академик российской академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» сообщил, что с точки зрения физиологии подростковая беременность — явление нормальное, однако с точки зрения интеллектуального понимания — это рано.
«То, что дети не предохраняются, виновата биология и физиология, потому что женщина вступает в период половой активности. В 12-13 лет у девочек происходит гормональная ломка: ломается голос, появляются вторичные половые признаки, начинаются томления души, мысли всякие эротические приходят. Барышня в принципе физиологически готова, только интеллектуально не очень. Очень сложно с целеполаганием, очень сложно с ответственностью за это», — объяснил эксперт.

Психиатр рассказал, что сейчас у подростков происходит акселерация — ускоренное развитие организма. К тому же, по словам специалиста, все дети стремятся стать взрослыми, заниматься взрослыми делами.

«Подростки хотят жить взрослую жизнь, поэтому смотрят контент для взрослых, фильмы для взрослых. Им хочется побыстрее стать взрослым, но они не понимают, что это список ответственности», — сказал собеседник.

По мнению сексолога, в школах должны быть уроки полового или сексуального воспитания, где бы девочкам и мальчикам специалисты объясняли про строение их организма.

«О сексуальном просвещении говорят уже около 30 лет, но, к сожалению, этим занимаются в школах либо учителя ОБЖ, либо женщины с неудавшейся судьбой, либо батюшки, которые выступают с позиции нравственности, а не с позиции физиологии. Для девочек должны проводить уроки врачи-гинекологи, для мальчиков — врачи-урологи, то есть профессионалы», — выразил своё мнение специалист.

Если говорить о семейном влиянии, то Теслер уверен, что родители должны быть поближе к детям, не терять с ними искренний контакт, несмотря на всю занятость.

Как сказал психиатр, демографию подростковая беременность повышает условно, потому что детей отдают или на воспитание, или отправляют в детские дома. Подростковая беременность — не проблема, а результат безответственного отношения к просвещению подростков, заключил эксперт.

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Активисты из Каширы приняли участие в экологической акции
10 июня 2024, 12:27

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Волонтеры «МГЕР» и активисты «Движения Первых» городского округа Кашира приняли участие в экологической акции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
В рамках акции высадили 30 кустов чубушника вдоль стен Следственного комитета РФ по Московской области. Кустарники для благоустройства территории предоставил местный питомник.

«Решили облагородить территорию учреждения в Кашире-1 и посадить здесь чубушник. Он сформирует живую изгородь и впоследствии здесь появится красивая аллея из белых цветов. Дальше полностью сделаем здесь сад из растений», — поделилась личный помощник владельца питомника Влада Ковальчука Кристина Рожкова.

Перед посадкой деревьев ребята убрали дикую поросль и опилили ветви американского клена. После этого девушки из «Движения Первых» пересадили кусты чубушника из горшков в подготовленные ямы и полили растения.

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#активисты
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В Кашире заработала новая электроподстанция
10 июня 2024, 12:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Новую трансформаторную подстанцию ввели в эксплуатацию Кашире, она обеспечит электричеством более 60 потребителей из частного сектора на улицах Летняя, Нагорная, Весенняя, Полевая и Зенитчиков, сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на Минэнерго Московской области.
«Мощность подстанции, установленной на Нагорной улице, составляет 250 кВА. Новая комплектная трансформаторная подстанция (КТП) приняла на себя нагрузку работавшей ранее мачтовой трансформаторной подстанции (МТП) меньшей мощности, которая исчерпала свой ресурс», — говорится в сообщении.
Работу провели специалисты компании «Мособлэнерго» в рамках программы по капремонту энергетической инфраструктуры региона.

В настоящее время в Кашире также ремонтируют кабельную линию на Центральной улице, а всего до конца года энергетики должны отремонтировать 5,8 воздушных и кабельных ЛЭП и обновить оборудование на двух подстанциях.

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#кашира
#электричество
#мособлэнерго
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В Московской области запустили акцию «Рисуем зелёный мир и экологию»
10 июня 2024, 12:01

Фото: сайт акции

В Подмосковье стартовала ежегодная эколого-патриотическая образовательная акция «Рисуем зелёный мир и экологию». Её запустили Общественная палата Московской области и Мособлдума совместно с Российским экологическим обществом в рамках проекта МЫДЕТИМО.РФ.
На этот раз акция посвящена Году семьи, а также принятию Мособлдумой Закона об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Московской области.

На открытой площадке дети разных возрастов рисуют изображение большого Земного шара, внутри которого представляют своё видение мира на планете, защиты окружающей среды, счастливой семьи, дружбы, защиты домашних животных, а также символы России и Подмосковья, муниципалитетов Московской области.

Примеры работ представлены на сайте www.мыдетимо.рф и в соцсетях проекта по ссылке. Темы для детских работ в этом году – «Семья и экология», «Папа, мама, я – за экологию», «Наша семья за экологию», «Мои домашние питомцы», «Символы Подмосковья», «Символы России» и так далее.
«Цель акции – объединить детей Подмосковья разных возрастов совместным проектом, который влияет на их экологическое просвещение и образование, формирует коллективный подход к одной из самых важных проблем современности – бережному отношению к природе и планете Земля, дружбе между детьми. Многие рисунки посвящены России и её символам, любви к Родине, семье», – рассказал координатор проекта от Общественной палаты Московской области Илья Ермаков.
Организаторы получили уже более 450 отчётов из разных городов Подмосковья, но акция продолжается. Это уже четвёртый год, когда творческий процесс объединяет десятки тысяч детей и взрослых.

Акция проходит при поддержке правительства Московской области и администраций городских округов.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье проверили безопасность 28 аттракционов
10 июня 2024, 11:48

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Специалисты Государственного технического надзора министерства экологии и природопользования Московской области проверили за неделю 28 аттракционов, расположенных в разных округах региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«Аттракционы могут быть опасными, особенно если не соблюдаются правила безопасности и эксплуатации оборудования. Во избежание несчастных случаев каждый аттракцион должен правильно обслуживаться и проходить проверку на исправность», — напомнил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
В министерстве отметили, что по результатам проверок никаких нарушений выявлено не было, все аттракционы получили разрешение на дальнейшую эксплуатацию.

На минувшей неделе в Московской области было проверено 50 аттракционов, все они также оказались полностью исправными.

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В Пушкинском округе освятили Александро-Невский храм
10 июня 2024, 11:31

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Освящение нового Александро-Невского храма состоялось в посёлке Ашукино Пушкинского городского округа — на территории Софринской бригады войск национальной гвардии России, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Храм был построен в память о военнослужащих нацгвардии, погибших при выполнении служебно-боевого долга. Освящение провёл архиерей Сергиево-Посадской епархии Кирилл, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский», — говорится в сообщении.
Кроме того, была освящена расположенная возле храма Феодоровская часовня.

В мероприятии приняли участие глава Пушкинского округа Максим Красноцветов, его первый заместитель Андрей Морозов, депутаты Госдумы РФ Вячеслав Фомичев и Дмитрий Саблин, а также представители командования Росгвардии, родственники погибших и ветераны боевых действий.

После освящения собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим воинам и осмотрели экспозицию Музея боевой славы Софринской бригады.

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#рпц
#росгвардия
#пушкинский округ
#максим красноцветов
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«Много шутить и отдыхать на природе»: Гороскоп для всех знаков зодиака на грядущую неделю
10 июня 2024, 11:26

Фото: iStock/Peach_iStock

На этой неделе стоит попробовать повысить свои профессиональные качества, поделиться с близкими хорошим настроением и уделить время пешим прогулкам.
В беседе с «Радио 1» астролог Анна Лебеденко заявила, что с 10 по 16 июня в деловой сфере благоприятно учиться и повышать свой профессиональный уровень. В любви нужно проявить чувство юмора и делиться друг с другом хорошим настроением. В вопросах здоровья полезны пешие прогулки и отдых на природе.

Лебеденко также поделилась прогнозом для всех знаков зодиака.

Овен успешно реализует свои дела. Сокровенные мечты ему лучше держать в тайне.

Тельцу желательно поучаствовать в благотворительности. Общее дело позволит реализовать стремление к заботе.

Близнецам надо заняться карьерой. Их ждёт повышение в должности или деловое предложение.

Раку захочется вести себя благородно. Он будет следовать своим ценностям и проявит доброту.

У Льва хороший период для наведения порядка в финансах. Вероятно получение прибыли.

Деве надо найти время на общение. Деловые и дружеские встречи откроют новые возможности.

Весы будут увлечены своими делами и успешно себя реализуют. На выходных важно побыть наедине с любимым человеком.

Скорпиону надо заняться наведением порядка дома и на рабочем месте. Хорошо провести неделю размеренно и спокойно.

Стрелец почувствует потребность в переменах. Он с оптимизмом сформирует новые цели для самореализации.

У Козерога улучшится благосостояние. Он станет увереннее в себе и счастливее.

Водолей будет энергичен. Приток сил и жизненной энергии заметно повлияют на его деловую активность.

Рыбам окажут помощь и поддержу покровители. Их будет сопровождать удача.

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#астролог
#гороскоп
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