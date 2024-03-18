Радио1
Главная / Новости / Общество/ В России стартовали конкурсы в рамках олимпиады в сфере ИКТ «IT⁠-⁠Планета 2024»

В России стартовали конкурсы в рамках олимпиады в сфере ИКТ «IT⁠-⁠Планета 2024»

18 марта 2024, 13:03
Фото: istockphoto/amgun

Фото: istockphoto/amgun

В рамках XV Международной олимпиады в сфере информационно-компьютерных технологий «IT⁠-⁠Планета 2024» в России стартовали конкурсы по программированию и разработке компьютерных игр. Они проводятся при поддержке компании «СберТех».
К участию в конкурсах приглашаются студенты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 35 лет. Срок регистрации участников и выполнения заданий первого этапа — до 31 марта.

Конкурс «Прикладное программирование if...else» предназначен для совершенствования навыков работы в IT-сфере и применения прикладного программирования для решения конкретных задач. Участники получат возможность применить на практике свои теоретические познания и практические навыки с акцентом на серверную часть (бэкенд), что необходимо для создания функциональных продуктов. Компетентное жюри определит 20 финалистов и трёх победителей. Призовой фонт турнира программистов составит 500 тысяч рублей. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://it-planet.braim.org/2024/if_else.html. Там же можно зарегистрироваться в качестве участника конкурса.


В конкурсе «Разработка игр - GameDev» участники смогут проявить свои таланты в области разработки компьютерных игр. Будут оцениваться креативные способности конкурсантов, их творческий потенциал и возможности предлагать новые идеи в сфере развлечений. По итогам конкурса будут определены 10 команд-финалистов и три команды-победительницы. Узнать подробности о конкурсе и зарегистрироваться для участия в нём можно на сайте https://it-planet.braim.org/2024/game_dev.html.

Организатором олимпиады выступает АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета». Контактное лицо со стороны организатора — Алия Урусова, специалист отдела поддержки АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета», e-mail: a.urusova@world-it-planet.org, рабочий телефон: +7 (499) 703- 39-49, доб. 123, мобильный: +7 906 510 9802.

Читайте также:

В Подмосковье стартовал конкурс за премию губернатора для молодых учёных

Подмосковные студенты могут подать заявку на всероссийский конкурс разработок

В Реутове состоялся V областной конкурс робототехники «Шаг в будущее»
#конкурс
#студенты
#планета
#разработки
#специалисты
#программирование
#it
#разработка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мировые цены на нефть выросли
Цена барреля нефти поднялась выше $86 впервые с ноября
18 марта 2024, 13:51

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Данные торгов показывают, что цена нефти марки Brent на бирже ICE в понедельник, 18 марта, впервые с 6 ноября 2023 года превысила отметку в 86 долларов за баррель.
На момент написания отчета цена актива достигла 86,14 доллара, увеличившись на 0,9 процента. Эксперты связывают такую динамику с предстоящим решением Федеральной резервной системы США о сохранении уровня учетной ставки, пишет «Лента.ру»

Нефть также подорожала на прошлой неделе, обновив ноябрьские максимумы. Министерство энергетики США значительно повысило прогноз мировых цен на нефть марки Brent на 2024 год, прогнозируя их увеличение до 87 долларов за баррель.

По сравнению с предыдущей оценкой в 82,42 доллара за баррель, данное агентство ожидает более высокую среднюю стоимость эталонного сырья в текущем году.

Читайте также:

Цена на нефть превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября

Финансист рассказал о ценах на нефть в марте

Иностранное судно разлило нефть у российского города
#сша
#судно
#марки
#прогноз
#цена
#нефть
#эксперты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье на выходных пройдет фермерский фестиваль
18 марта 2024, 13:50

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Королёве состоится фермерский фестиваль. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Королёвский фермерский фестиваль» пройдет с 22 по 24 марта.

«Гости фестиваля смогут насладиться атмосферой подлинной деревенской ярмарки и приобрести натуральную продукцию, а также попробовать блюда, приготовленные по традиционным рецептам в русской печи. Кроме того, каждый посетитель сможет оценить на вкус натуральные продукты, представленные на ярмарке.В торговых домиках будут представлены разнообразные сорта сыров, молочной продукции, мёда, мясных и рыбных деликатесов, выращенных и произведенных подмосковными фермерами», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что все желающие смогут посетить фестиваль все дни с 10 до 18 часов. Также для гостей будут подготовлены мастер-классы по изготовлению игрушек.

Читайте также:

В сыроварне Олега Сироты проходит Масленичный фермерский фестиваль

В Москве проведут выставку-ярмарку подмосковных брендов

В Подмосковье проведут масштабную ярмарку вакансий
#фестиваль
#продукты
#блюда
#ярмарки
#королёв
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье подвели итоги выборов президента России
18 марта 2024, 13:36

Фото: iStock/butenkow

Итоги выборов президента Российской Федерации на территории Московской области подвёл Избирательный комитет региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«В Московской области завершена обработка 100% протоколов участковых избирательных комиссий. По итогам голосования большинство жителей региона сделали выбор в пользу Владимира Путина – он набрал 86,5%. На втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 5,09%. Третье место занял выдвиженец от партии «Новые люди» Владислав Даванков, он набрал 4,21%. Леонид Слуцкий от ЛДПР набрал 3,05%», — говорится в сообщении.
Голосование на выборах президента РФ проводилось с 15 по 17 марта, в нём приняли участие 4 млн 804 тысячи 497 подмосковных избирателей, что составляет 77,01% от общего числа жителей Московской области, имеющих право голоса. Большинство подмосковных избирателей — 74,17% — проголосовали очно, на избирательных участках.

Читайте также:

Памфилова: Явка избирателей на выборы президента стала рекордной для современной России

Юденич: всего за выборы в подмосковный СПЧ от жителей поступило 112 обращений

Депутат Голубков: выборы прошли на высшем уровне
#выборы
#президент
#мособлизбирком
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Солдат ВСУ оказался в плену из-за бракованного польского автомата Grot
18 марта 2024, 13:18

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины был вынужден сдаться в плен, когда выданная ему штурмовая винтовка MSBS Grot польского производства отказалась стрелять.
Как сообщает ZvezdaWeekly, это не первый случай подобного рода. Grot — надежное оружие для полицейских, если оно проводит большую часть времени в оружейной, иногда используется для дежурств и лишь время от времени попадает в руки хозяина. Однако для более интенсивного использования автомат не предназначен.

Российский боец, известный под позывным «Режиссер», получил трофейный Grot, зарядил его полный магазин на 30 патронов, установил режим «стрельба очередью» и нажал на спуск. Однако автомат выполнил лишь один выстрел и перестал работать.

Читайте также:

Пленный боец ВСУ рассказал, как его отправили на позиции без оружия, еды и воды

Пленный боец ВСУ рассказал, как его бросили сослуживцы под Авдеевкой

Пленный боец ВСУ рассказал, что британцы внушали ему ненависть к русским
#магазин
#стрельба
#выстрел
#оружие
#режиссёр
#режим
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спасатели обнаружили бездыханным попавшего под лавину на Камчатке россиянина
ТАСС: попавший под лавину на Камчатке 19-летний россиянин не выжил
18 марта 2024, 13:11

Фото: istock / MikeLaptev

Оказавшийся под лавиной в Елизовском районе Камчатки 19-летний россиянин не смог выжить.
Его бездыханный труп обнаружили спасатели, передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя краевого правительства Романа Василевского.

Пока нет данных о втором пропавшем туристе. Василевский также уточнил, что вертолет со спасателями не смог достичь места происшествия и приземлился в районе Семеновского перевала. Оттуда они отправились к месту происшествия на лыжах.

Ранее сообщалось, что под лавиной в горах Камчатки оказались местные студенты, обучающиеся на инструкторов. В группе находилось 11 человек, а под завалами оказались 19-летний Глеб П. и 45-летняя Татьяна Н.

Читайте также:

В горах Хакасии погибли туристы из двух туристических групп

В Сочи спасли четырех подростков, заблудившихся в горах

В горах Абхазии ищут семерых вооружённых людей
#спасатели
#студенты
#труп
#туристы
#сочи
#вертолёт
#человек
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве состоится финал конкурса детского творчества ВКС «Стартуем к звездам!»
18 марта 2024, 13:09

Фото: iStock/Wavebreakmedia

В Москве 30 марта состоится состоится суперфинал и Гала-концерт седьмого детского конкурса творчества «Стартуем к звёздам!». Мероприятие пройдет в культурном центре «Салют». Об этом сообщили в Федеральном бюджетном учреждении культуры и искусства «Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил» Минобороны РФ.
В текущем году конкурс приурочили к 90-летию летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Мероприятие является детским аналогом всероссийского конкурса для ветеранов, военнослужащих ВКС и членов их семей «И звёзды становятся ближе…».

Уточняется, что с января по март 2024 года жюри оценивало присланные участниками музыкальные видео работы. Победители полуфинальных выступлений выйдут в финал, где разыграют Гран-при и первенство в конкурсных номинациях для солистов и музыкальных коллективов.

В конкурсе примут участие финалисты от 7 до 16 лет в двух возрастных категориях и в четырех номинациях. При этом более 500 участников представят Тверскую, Рязанскую, Мурманскую, Владимирскую области, Республику Саха(Якутия), Хабаровский край, город Москву и другие региону России.

Оценивать выступления будут известные в России и мире профессиональные музыканты, хореографы, журналисты и общественные деятели.

«Адресатами детского творчества незримо становятся наши воины, те, кто сейчас в зоне СВО на передовой, кто нуждается в поддержке нашего общества. У многих из участников конкурса сражаются их отцы и старшие Этот конкурс – послание поддержки нашим героям», – рассказал начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, Заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.

Гостями конкурса «Стартуем к звёздам!» также станут звёзды российской эстрады.

Более подробную информацию о предстоящем мероприятии можно узнать на сайте организаторов.

Читайте также:

В Щёлкове состоится конкурс «Театральная весна Подмосковья»

Ассоциация писателей и издателей России проводит конкурс «Литературные резиденции»

Фестиваль-конкурс «Музыка весны» прошел в Можайске
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные активисты отправили свыше 228 тысяч открыток бойцам СВО
18 марта 2024, 13:08

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Учащиеся-активисты Подмосковья отправили более 228 тыс открыток бойцам СВО. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках благотворительной акции «Неделя добрых дел» активисты «Движения первых» и «Орлята России» пекли блины, делали окопные свечи, расписывали имбирные пряники и писали письма.

«Во время «Недели добрых дел» вместе с советником Светланой Анатольевной мы посетили «Дом доброты». Там вместе с участниками «Активного долголетия» мы мастерили открытки для бойцов. Участие в этой акции позволило сделать несколько добрых дел сразу: пожилым людям мы уделили внимание, а созданные нами открытки принесут радость военным на передовой», — поделилась участница благотворительной акции из Дмитровской школы.

Стоит отметить, что в общей сложности ​в акции приняли участие 854 образовательных учреждения. Всю гумпомощь передадут в зону СВО в ближайшие время.

Читайте также:

Подмосковные школьники посвятили масленичную неделю помощи бойцам СВО

В патриотической акции «Позывной» участвовали свыше 300 подмосковных школ

Подмосковные школьник изготовили свыше 42 тысяч окопных свечей для бойцов
#школы
#дом
#блины
#неделя
#письма
#акции
#активисты
#сво
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спасатели провели противопожарные рейды в Подмосковье
18 марта 2024, 12:41

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» провели противопожарный рейд в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Рейды проводили 16 и 17 марта в городских округах Ступино, Серпухов и Чехов.

«В рамках профилактических мероприятий счотрудники рассказали жителям и гостям городских округов, как обезопасить свой дом и не допустить пожара при эксплуатации отопительных печей.Гражданам порекомендовали не оставлять без присмотра топящиеся печи, не поручать детям надзор за ними, а также прекратить эксплуатацию печей и очагов имеющие сквозные трещины в кладке и с неисправными дверцами. Запрещено сушить и держать дрова, уголь и другие горючие материалы на печках и в кухонных очагах, а также у топок печей», — рассказал замначальника Дмитрий Чебочкин.

Стоит отметить, что нив коем случае нельзя топить постоянно печи дровами более трех часов, а также самовольно ремонтировать, переделывать и наращивать дымоходы.

Читайте также:

​Подмосковные спасатели помогли на Иваньковском водохранилище ребёнку, близнецам и двум собакам

В Подмосковье провели профилактические мероприятия на водных объектах

Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя во время гололеда
#серпухов
#ступино
#чехов
#дом
#рейды
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHAMAN отреагировал на слухи об отказах других артистов выступать с ним
SHAMAN назвал слухами новости о том, что с ним отказываются выступать артисты
18 марта 2024, 12:41

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, прокомментировал информацию о том, что другие отечественные артисты предположительно отказываются выступать с ним на одной сцене. Его высказывания цитирует РИА Новости.
Исполнитель отнес подобные новости к категории слухов, которые, по его мнению, иногда заполняют пустоту информационного пространства.

«Если об этом говорят, значит, у людей не хватает остроты ощущений. Я это понимаю, так как любопытство и сплетни — это нормальное явление в человеческом обществе», — поделился музыкант.
SHAMAN подчеркнул, что ни один из его коллег ни разу не высказывал ему лично о своем несогласии выступать с ним на одной сцене. Он предположил, что это может быть связано с отсутствием мужества у этих людей.

Читайте также:

Неизвестный пытался сорвать концерт SHAMAN, который посетила Екатерина Мизулина

SHAMAN рассказал о планах в качестве доверенного лица Владимира Путина

«40 часов съемок под землей»: SHAMAN отправился на эшафот в новом клипе «Живой»
#концерт
#музыкант
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф