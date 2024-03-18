В России стартовали конкурсы в рамках олимпиады в сфере ИКТ «IT⁠-⁠Планета 2024»

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В рамках XV Международной олимпиады в сфере информационно-компьютерных технологий «IT-Планета 2024» в России стартовали конкурсы по программированию и разработке компьютерных игр. Они проводятся при поддержке компании «СберТех».
К участию в конкурсах приглашаются студенты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 35 лет. Срок регистрации участников и выполнения заданий первого этапа — до 31 марта.
Конкурс «Прикладное программирование if...else» предназначен для совершенствования навыков работы в IT-сфере и применения прикладного программирования для решения конкретных задач. Участники получат возможность применить на практике свои теоретические познания и практические навыки с акцентом на серверную часть (бэкенд), что необходимо для создания функциональных продуктов. Компетентное жюри определит 20 финалистов и трёх победителей. Призовой фонт турнира программистов составит 500 тысяч рублей. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://it-planet.braim.org/2024/if_else.html. Там же можно зарегистрироваться в качестве участника конкурса.
В конкурсе «Разработка игр - GameDev» участники смогут проявить свои таланты в области разработки компьютерных игр. Будут оцениваться креативные способности конкурсантов, их творческий потенциал и возможности предлагать новые идеи в сфере развлечений. По итогам конкурса будут определены 10 команд-финалистов и три команды-победительницы. Узнать подробности о конкурсе и зарегистрироваться для участия в нём можно на сайте https://it-planet.braim.org/2024/game_dev.html.
Организатором олимпиады выступает АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета». Контактное лицо со стороны организатора — Алия Урусова, специалист отдела поддержки АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета», e-mail: a.urusova@world-it-planet.org, рабочий телефон: +7 (499) 703- 39-49, доб. 123, мобильный: +7 906 510 9802.
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Конкурс «Прикладное программирование if...else» предназначен для совершенствования навыков работы в IT-сфере и применения прикладного программирования для решения конкретных задач. Участники получат возможность применить на практике свои теоретические познания и практические навыки с акцентом на серверную часть (бэкенд), что необходимо для создания функциональных продуктов. Компетентное жюри определит 20 финалистов и трёх победителей. Призовой фонт турнира программистов составит 500 тысяч рублей. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://it-planet.braim.org/2024/if_else.html. Там же можно зарегистрироваться в качестве участника конкурса.
Организатором олимпиады выступает АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета». Контактное лицо со стороны организатора — Алия Урусова, специалист отдела поддержки АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета», e-mail: a.urusova@world-it-planet.org, рабочий телефон: +7 (499) 703- 39-49, доб. 123, мобильный: +7 906 510 9802.
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Александр Бойцов