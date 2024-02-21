В России усилят антитеррористическую защищенность в детских садах и колледжах

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В 2025 году начнут проводить учения по антитеррористической безопасности в детских садах и средних учебных заведениях. Об этом сообщил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, его слова передает корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.
В Госдуме проходят парламентские слушания на тему «Обеспечение безопасности в образовательных организациях: анализ проблем и предложения по их преодолению». Инициатором мероприятия стал комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Ранее подобные учения проводились только в школах.
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«В 2025 году комитет вместе с МВД, МЧС, ФСБ начнёт проводить учения по антитеррористической безопасности в детских садах и средних учебных заведениях», - заявил Бугаев.
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Элина Позднякова