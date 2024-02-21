В России усилят антитеррористическую защищенность в детских садах и колледжах

В 2025 году начнут проводить учения по антитеррористической безопасности в детских садах и средних учебных заведениях. Об этом сообщил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, его слова передает корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.