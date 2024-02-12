На подмосковных участках во время выборов обеспечат пожарную безопасность

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Сотрудники МЧС обеспечат безопасность выборов президента в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Главного управления чрезвычайного ведомства по Московской области.
«Всего в проведении выборов в регионе планируется задействовать 2929 объектов, на которых будут работать 3928 избирательных участков и 61 территориальная избирательная комиссия. Подготовка к проведению голосования уже началась. Сотрудники МЧС обеспечат на избирательных участках пожарную безопасность», – говорится в сообщении.Как отметили инспекторы государственного пожарного надзора, при подготовке участка нужно учитывать наличие в помещении исправной и работоспособной автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.
В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.
Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.
Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.
Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».
С 17 февраля до 7 марта пройдёт адресное информирование жителей Подмосковья. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании. Все информаторы прошли обучение.
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Лора Луганская