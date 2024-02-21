В России ведется работа по сокращению преступности среди подростков

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В 2023 году в России удалось на 15% сократить преступность среди подростков. Об этом заявил начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе ГУОООП МВД России полковник полиции Станислав Колесник. Его слова передает корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.
«Более 20 тысяч трудных подростков были привлечены в общественную деятельность в 2023 году. Благодаря этому на 15% сократилось число подростков-преступников», - заявил Колесник.
Ранее председатель комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Артем Метелев привел данные опроса среди школьников, согласно которым 40% детей разного возраста становятся жертвами буллинга. При этом он уточнил, что дети считают виновными в этом взрослых, которые не хотят вмешиваться в их жизнь.
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