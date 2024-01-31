В Подмосковье подростки ногами избили девочку в коньках и попали на видео

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В подмосковном городе Щелково группа подростков избила девочку. Телеграм-канал «Щелково LIVE» опубликовал соответствующее кадры, на которых видно, как подростки наносят удары ногами.
По информации «Ленты.ру», подмосковная прокуратура уже отреагировала на инцидент. Уточняется, что избитой девочке 14 лет, личности обидчиков устанавливаются. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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