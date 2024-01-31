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В Подмосковье подростки ногами избили девочку в коньках и попали на видео

31 января 2024, 09:49
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В подмосковном городе Щелково группа подростков избила девочку. Телеграм-канал «Щелково LIVE» опубликовал соответствующее кадры, на которых видно, как подростки наносят удары ногами.

На опубликованном видео школьница в коньках идёт по асфальту, когда группа подростков преграждает ей дорогу. Один из них бьёт девочку в живот и бросает фаер. Школьница падает в сугроб, после чего пытается убежать, но злоумышленники её настигают и продолжают избивать.




По информации «Ленты.ру», подмосковная прокуратура уже отреагировала на инцидент. Уточняется, что избитой девочке 14 лет, личности обидчиков устанавливаются. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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В Воскресенске разоблачили хозяйку «резинового» частного дома
31 января 2024, 10:55

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

45-летнюю женщину, предоставлявшую иностранцам фиктивную регистрацию на своей жилплощади, выявила полиция городского округа Воскресенск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что 45-летняя владелица частного дома в селе Новлянское поставила на миграционный учёт 18 иностранцев, однако в реальности не предоставила им место для проживания», — говорится в сообщении.
Против женщины заведено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания», нарушительнице грозит штраф до 500 тысяч рублей или срок до трёх лет.

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#воскресенск
#криминал
#полиция
#регистрация
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Боец джиу-джитсу проломил череп подростку в Москве
Боец джиу-джитсу проломил череп подростку, пинавшему машины в Москве
31 января 2024, 10:31

Фото: iStock/mrohana

Боец джиу-джитсу проломил череп старшекласснику в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл вечером. 38-летний спортсмен возвращался домой в районе Солнцево. На парковке он обнаружил подростка, который пинал и стучал руками по стоящим автомобилям. Мужчина сделал замечание старшекласснику, однако это не исправило ситуацию. После этого боец-джиу-джитсу не выдержал и ударил парня сначала ногой, а потом ещё три раза стукнул по голове. После этого скрылся.

17-летнего подростка экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом черепа.

На следующие сутки мужчина был задержан. в его отношении возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. За избиение подростка ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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#спортсмены
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В Подмосковье поймали банду квартирных воров
31 января 2024, 09:24

Фото: Фотобанк МО/Артём Рязанцев

Группу из трёх рецидивистов, промышлявших квартирными кражами, задержали в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, два преступника проникли днём в один из многоквартирных домов в Жуковском при помощи универсального ключа от домофона, выбрали квартиру, позвонили в дверь и убедились, что дома никого нет, а затем вскрыли замок отмычкой. Из квартиры они вынесли драгоценности и деньги на общую сумму более 500 тысяч рублей, а потом скрылись на машине, в которой их ждал третий участник банды», — говорится в сообщении.
Подозреваемых задержали в Коломне. Ими оказались ранее судимые жители Ивановской области 44, 38 и 37 лет. В их машине полицейские обнаружили часть украденного, а также набор отмычек. В ходе следствия было установлено, что банда тем же способом обворовала ещё две квартиры — в Орехово-Зуеве и Мытищах. Сейчас полиция выясняет, есть ли на счету задержанных и другие преступления, а также устанавливает возможных сообщников.

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#криминал
#полиция
#подмосковье
#московская область
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Учительница занялась сексом со школьницей и избежала тюрьмы благодаря ученикам
NYP: Учительница из США избежала тюрьмы за совращение школьницы
31 января 2024, 09:13

Фото: istock / Igor Vershinsky

В США учительница рисования из штата Нью-Джерси смогла избежать тюрьмы за совращение 17-летней школьницы. Об этом пишет New York Post.

45-летyнюю Кристин Кнудсе арестовали в сентябре 2021 года за то, что занималась интимом с ученицей школы, в которой работала, в 2017 году. Помимо этого, она с девочкой употребляла какие-то «опасные вещества».

Учительница, которая преподавала больше 20 лет, признала вину. Помимо этого, суд учел письма ее бывших учеников, которые заявляли, что Кнудсен «оказывала на них положительное влияние». Адвокат женщины отметил, что она начала запретные отношения с несовершеннолетней из-за трудной в жизни и злоупотребления психоактивными веществами.

Суд приговорил ее к трем годам условного заключения и пожизненному нахождению под надзором властей. Если она нарушит условия надзора, то отправится в тюрьму. Кнудсен также внесли в список лиц, совершивших половые преступления и запретили общаться с пострадавшей.

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#суд
#сша
#школы
#адвокат
#женщины
#письма
#отношения
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Танкер «Остров Сахалин» выведен из дрейфующих льдов на чистую воду
31 января 2024, 08:29

Фото: istockphoto/Sergey Zemnuhov

Терпящий бедствие в Охотском море российский танкер «Остров Сахалин» освобождён из ледового плена. Спасательный буксир «Берингов пролив» сумел вывести корабль на чистую воду.
Начальник морского спасательного центра в Южно-Сахалинске Марк Корженко в разговоре с РИА Новости высоко оценил слаженную работу экипажа буксира и Сахалинского филиала морской спасательной службы. Он напомнил, что из-за обилия дрейфующих льдов, толщина которых была больше, чем обычно, спасательное судно долгое время не могло приблизиться к танкеру для оказания помощи.

Благодаря умелому маневрированию и чётким действиям экипажа, буксир «Берингов пролив» наконец пробился к грузовому кораблю. Затем спасатели вывели «Остров Сахалин» на чистую воду. В порт назначения Находку не получивший серьёзных повреждений корабль проследует своим ходом. Представитель компании-судовладельца ранее сообщал, что толщина льда в районе, где застрял танкер, составляла около полуметра.

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#спасатели
#судно
#корабль
#сахалин
#компании
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Количество диверсий и попыток шпионажа на Дальнем Востоке возросло
Замгенпрокурора Демешин заявил о попытках расшатать ситуацию на Дальнем Востоке
31 января 2024, 07:54

Фото: istock / Aleksei Smyshliaev

Дальневосточные регионы относительно безопасные, но на их территории увеличилось количество диверсий и попыток шпионажа по заказу Украины. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморья, сообщает ТАСС.

«Мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию... Вскрыты случаи госизмены, шпионажа, диверсии и дискредитации ВС РФ», — отметил замгенпрокурора.
Демешин заявил, что такие преступления могут осуществлять граждане России, выполняя заказ иностранных спецслужб за вознаграждение. Он уточнил, что сотрудники правоохранительных органов смогли пресечь все подобные попытки.

За 2023 год в дальневосточном округе было выявлено 30 случаев дискредитации действий ВС РФ.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ при необходимости может установить контроль над Одессой, освободив город от украинских войск с целью обеспечения безопасности Крыма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#регионы
#сотрудники
#вс рф
#прокуратура
#россия
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В Южной Корее разбился американский F-16
Yonhap News: в Южной Корее разбился американский истребитель F-16
31 января 2024, 05:13

Фото: iStock/VanderWolf-Images

В среду, 31 января, истребитель F-16 ВВС США, находившийся в Южной Корее, потерпел крушение в районе города Кунсан.
Как сообщает Yonhap News, инцидент произошел примерно в 8:40 утра местного времени, и самолет упал в море. Пилот был спасен и не получил повреждений. Это уже не первый случай потери истребителя F-16 в данной провинции — в декабре прошлого года аналогичный инцидент произошел во время тренировок, но пилот сумел катапультироваться в безопасности. В отдельном случае, связанном с другим типом военного воздушного средства, вертолет MH-60R ВМС США разбился в Калифорнии во время тренировочного полета недалеко от Сан-Диего.

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#сша
#море
#вертолёт
#человек
#инцидент
#крушение
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Фасад дома в Пересвете треснул из-за незаконной перепланировки
30 января 2024, 22:04

Фото: телеграм-канал главы г. о. Сергиев Посад Дмитрия Акулова

Трещина на фасаде дома в Пересвете городского округа Сергиев Посад образовалась из-за несогласованно проведённой перепланировки. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
«Дом – бывшее общежитие, не в лучшем состоянии. Там прописаны 120 человек, живут только 24. Долгое время в этом доме жили люди, которые превратили общежитие в помойку и без разрешения занимались перепланировкой, изменяли ванные и туалеты. Стены долгое время мокли. Причину ЧП выяснили быстро», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
Он добавил, что сейчас специалисты оценивают состояние дома.
«Наше управление технического надзора капитального ремонта уже работает на площадке, оценивает состояние дома с помощью спецтехники, в том числе комплекса «Струна». Это профессионалы, которые несут ответственность за свои решения», – отметил вице-губернатор.
В гостиницу временно поселили 15 жильцов, постоянно проживающих в доме. Остальные разъехались по родственникам, заключил Хромушин.

Ранее сообщалось, что 29 января на фасаде многоквартирного пятиэтажного дома на улице Октябрьской в Пересвете образовалась трещина. Около 120 человек были оперативно эвакуированы и размещены в ДК «Космос».

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по стать об оказании управляющей компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

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#евгений хромушин
#дом
#сергиев посад
#подмосковье
#московская область
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Взрыв прогремел рядом с ТЭЦ в московском районе Гольяново
30 января 2024, 21:55

Фото: iStock/dzika_mrowka

Громкий взрыв прогремел на территории ТЭЦ в столичном районе Гольяново, кадры происходящего публикует Telegram-канал SHOT.
П информации СМИ, громкий взрыв со вспышкой раздался вечером 30 января на территории теплоэлектроцентрали номер 23 в столичном районе Гольяново.

Сообщается, что на станции взорвался трансформатор.

Внешних признаков пожара не видно, однако, вокруг станции собрались несколько пожарных расчётов. Спасателей на территорию станции пока не пускают.

По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал. Причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Ранее ​рядом с жилым домом в Москве обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

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#станции
#москва
#тэц
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