В Новосибирске подростки избили и изрезали ножом прохожих

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В Новосибирске группа из четырёх подростков напала на прохожих.
Об этом сообщили в группе «Типичная Затулинка» во «ВКонтакте».
О случившемся рассказала дочь пострадавших. По её словам, нападение случилось ночью 20 января рядом с домом на улице Зорге, в Затулинском микрорайоне Новосибирска.
По информации девушки, компания из четырех подростков совершила нападение на её родителей. Парни распылили в супружескую пару перцовый баллончик и изрезали их ножом. Семья планирует обратиться с заявлением в полицию. Личности нападавших пока не установлены.
Ранее сообщалось, что в Белгороде под арестом оказались шестеро участников преступной группировки, которая нападала на прохожих. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России. Двое из задержанных оказались несовершеннолетними.
Двоим арестованным членам банды предъявили обвинения в покушении и разжигании национальной вражды. Остальные проходят по статье «Хулиганство». На причастность к нападениям проверяют ещё двоих 17-летних жителей Белгорода.
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О случившемся рассказала дочь пострадавших. По её словам, нападение случилось ночью 20 января рядом с домом на улице Зорге, в Затулинском микрорайоне Новосибирска.
Ранее сообщалось, что в Белгороде под арестом оказались шестеро участников преступной группировки, которая нападала на прохожих. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России. Двое из задержанных оказались несовершеннолетними.
Двоим арестованным членам банды предъявили обвинения в покушении и разжигании национальной вражды. Остальные проходят по статье «Хулиганство». На причастность к нападениям проверяют ещё двоих 17-летних жителей Белгорода.
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Мария Фирсова