В России вынесли первый оправдательный приговор участнику СВО

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В Ростовской области вынесен первый оправдательный приговор участнику специальной военной операции, обвиняемому в убийстве сослуживца, пишет «Коммерсантъ»
41-летнего сержанта-контрактника из Чечни Зайнди Такаева сначала признали невиновным в убийстве 20-летнего дагестанца Магомеда Шахбанова присяжные заседатели, а затем и судья Новочеркасского гарнизонного военного суда освободил его из-под стражи и предоставил военнослужащему право на реабилитацию.
Теперь Такаев, ранее награжденный медалью «За боевые отличия» за «умелые, инициативные и решительные действия при выполнении боевых задач» в ходе СВО, за свое полуторагодовое содержание под стражей может требовать от государства моральную и материальную компенсацию.
При этом, по сообщениям «Коммерсанта», с принятым решением не согласились ни прокуроры и представители потерпевшего. И те, и другие считают, что на присяжных могло быть оказано давление.
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Теперь Такаев, ранее награжденный медалью «За боевые отличия» за «умелые, инициативные и решительные действия при выполнении боевых задач» в ходе СВО, за свое полуторагодовое содержание под стражей может требовать от государства моральную и материальную компенсацию.
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Артем Путинцев